Как предлагают дифференцировать ставки НДФЛ и налога на прибыль - законопроект

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Депутаты предлагают внести изменения в НКУ относительно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.
Об этом говорится в законопроекте № 3866.
16 июля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3866 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине”.
Проект Закона призван снизить налоговую нагрузку для субъектов малого и среднего предпринимательства (до 250 наемных рабочих), дела которых значительно больше пострадали от событий весны 2020 года, чем у крупных плательщиков налогов.
Что предлагают. Дифференцировать подход к уплате НДФЛ предприятиями за наемных рабочих таким образом:
Ввести стандартизацию договорной стоимости арендованного имущества на уровне, который равен или может быть максимум на 15% меньше рыночной стоимости аренды коммерческого имущества в этом месте.
Установить временно, на период до 31 декабря 2021 года, базовую (основную) ставку налога на прибыль:
“Принятие проекта даст толчок к созданию справедливой и солидарной системы налогообложения физических лиц, которые трудоустроены официально, и даст стимул вывести наконец из тени их заработные платы. Также он позволит увеличить шансы на выживание малых и средних предприятий, дав им необходимую фору перед промышленными гигантами, ритейлерами и агрохолдингами. Таким образом постепенно будут ускоряться темпы развития экономики Украины и мы минуем кризис, который так и не успеет начаться”, – сказано в пояснительной записке.
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