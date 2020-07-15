Как предлагают дифференцировать ставки НДФЛ и налога на прибыль - законопроект

Депутаты предлагают внести изменения в НКУ относительно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.

Об этом говорится в законопроекте № 3866.

16 июля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3866 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно снижения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине”.

Проект Закона призван снизить налоговую нагрузку для субъектов малого и среднего предпринимательства (до 250 наемных рабочих), дела которых значительно больше пострадали от событий весны 2020 года, чем у крупных плательщиков налогов.

Что предлагают. Дифференцировать подход к уплате НДФЛ предприятиями за наемных рабочих таким образом:

если лицо получает заработную плату менее 5-ти минимальных, то к нему применяется ставка НДФЛ в 10%;

если лицо получает от 5 до 10 минимальных зарплат в месяц, то к нему применяется ставка в 20%;

если лицо зарабатывает более 10 минимальных зарплат в том числе, но не исключительно в форме: заработной платы, других поощрительных и компенсационных выплат или других выплат и вознаграждений, которые начисляются (выплачиваются, предоставляются) плательщику в связи с трудовыми отношениями и по гражданско-правовым договорам, то к нему применяется ставка НДФЛ , равная 30%.

Ввести стандартизацию договорной стоимости арендованного имущества на уровне, который равен или может быть максимум на 15% меньше рыночной стоимости аренды коммерческого имущества в этом месте.

Установить временно, на период до 31 декабря 2021 года, базовую (основную) ставку налога на прибыль:

для налогоплательщиков, относящихся к субъектам микро- и малого предпринимательства, – 8%;

для налогоплательщиков, относящихся к субъектам среднего предпринимательства, – 16%;

для налогоплательщиков, относящихся к субъектам крупного предпринимательства, – 27%.

“Принятие проекта даст толчок к созданию справедливой и солидарной системы налогообложения физических лиц, которые трудоустроены официально, и даст стимул вывести наконец из тени их заработные платы. Также он позволит увеличить шансы на выживание малых и средних предприятий, дав им необходимую фору перед промышленными гигантами, ритейлерами и агрохолдингами. Таким образом постепенно будут ускоряться темпы развития экономики Украины и мы минуем кризис, который так и не успеет начаться”, – сказано в пояснительной записке.

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