Украинцам вернут налоги на банковские карты: за что и как получить (инфографика)

Украинцы по закону могут до конца года обратиться в налоговую и вернуть часть НДФЛ. Такая возможность предоставляется всем, кто официально работал и тратил деньги на обучение, лечение, ипотеку и т.д.

Налоговый кодекс позволяет в отдельных случаях вернуть часть уплаченного НДФЛ. Так, в случае, если в прошлом году украинец платил за образование (свое или ребенка), выплачивал проценты по ипотеке, потратил деньги на лечение, платил за страховку (в том числе пенсионную) он имеет право написать заявление в Государственную фискальную службу и в течение двух месяцев получить возврат выплаченных налогов.

Обратиться нужно до конца года в налоговую по месту регистрации. Там попросят заполнить декларацию и письменно подтвердить расходы (это может быть квитанция, выписка и т.д).

Компенсацию можно получить на расходы общей суммой не более годового дохода. Причем размер компенсации считается по формуле:

Сумма потраченных средств × 18%

С зарплаты в 13 тыс. грн компенсировать можно только расходы на сумму до 156 тыс. грн. Так, если на ипотеку (проценты), обучение или лечение в прошлом году потратили 20 тыс. грн, в этом году можно получить компенсацию в размере 3600 грн. Важно при этом отметить, что для компенсации по ипотеке необходимо предоставить справку из банка, в которой отдельно укажут, какая сумма потрачена именно на оплату процентов.

Сроки. Обратиться за компенсацией за 2019 год можно до конца 2020-го. Также важно отметить, что компенсацию могут получить граждане Украины, которые потратили деньги в украинских компаниях. То есть если отправиться на лечение, например, в Израиль, на компенсацию рассчитывать не стоит.

“В случае компенсации стоимости получения образования члена семьи первой степени родства также необходимо предоставить документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении ребенка или копию свидетельства о браке). Кроме этого, необходимо подать заявление с указанием номера счета в учреждении банка, на который будет перечислена скидка. Налог подлежит возврату в течение 60 календарных дней со дня подачи декларации”, – поясняют в налоговой.