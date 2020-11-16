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В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины

В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины

Одна доза вакцины от коронавируса для Украины может стоить 7 долларов. А курс вакцинации, состоящий из введения двух доз – 14 долларов.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в эфире телеканала “Украина 24”.

Он отметил, что договоренность по системе COVAX предусматривает выделение восьми миллионов доз для Украины. Это количество будет предоставлено бесплатно, но свыше него можно будет закупить еще дозы по специальной цене.

“Сегодня на заседании озвучили, что одна доза вакцины через систему COVAX может стоить для Украины семь долларов. Полноценная прививка, две дозы – 14 долларов”, – сказал Ляшко.

Он также подчеркнул, что заложенные в плане бюджета 2021 года 2,6 миллиарда гривен на закупку вакцины можно будет потратить на покупку дополнительных доз препаратов.

Справка Finance.ua:

  • Вакцина Pfizer эффективна уже на 95%. Производитель лекарств Pfizer заявил в среду, что его вакцина против коронавируса эффективна на 95 процентов и не имеет серьезных побочных эффектов — это первый набор полных результатов испытаний вакцины на поздней стадии, поскольку количество случаев заболевания Covid-19 стремительно растет по всему миру.
По материалам РБК-Украина
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