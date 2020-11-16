Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ

Украина, если верить официальной статистике доходов граждан, является одной из беднейших стран Европы, пишет НВ.
По данным Евростата, в странах ЕС средняя заработная плата за один час составляет €27,7, или $32,7 (919,6 грн по курсу НБУ).
Если брать из расчета 160 рабочих часов в месяц, то получается внушительная сумма по меркам постсоветских стран – $5231 (147 тыс. грн). Однако по среднему значению скрыт большой разрыв между странами – членами ЕС.
У ближайших соседей Украины – в Польше, России, Беларуси и Молдове – официальная зарплата составляет $2020, $677,6, $501,19, $450, соответственно.
По последним данным Госстата, в Украине официальная средняя ежемесячная зарплата меньше не только польского, но и российского уровня. Украинцы, по версии государства, зарабатывают в среднем меньше, чем граждане Беларуси и даже Молдовы – $428. Это в четыре с половиной раза меньше, чем в Польше, и более чем в полтора раза меньше российской зарплаты.
Согласно Госстату, в Киеве получают наибольшую в Украине ежемесячную среднюю зарплату в почти 17,2 тыс. грн (сентябрь 2020).
Этот показатель фактически соответствует реальной ежемесячной зарплате сотрудников, находящихся на низких или невысоких степенях карьерной иерархии в столичных компаниях, банках и предприятиях.
Как выяснилось, реальная зарплата превышает среднюю официальную по Киеву:
Самый высокий разрыв с официальными данными во всех категориях наемных сотрудников – в IT-индустрии.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 3495 25
Украинцы перестали платить за газВчера, 14:04 - 5092 9
Карантин выходного дня: Шмыгаль анонсировал семь инструментов поддержки бизнеса16.11.2020, 14:35 - 1864 6
Как идет строительство Подольского моста (обновлено)5 ч. назад - 1159 5
В Минздраве назвали стоимость вакцины от коронавируса для Украины2 ч. назад - 505 4
Украинцы перестали платить за газВчера, 14:04 - 5092 9
ГНС предупреждает: на АЗС умышленно меняют форму оплаты на безналичнуюВчера, 16:31 - 3495 25
В НБУ спрогнозировали, что будет с гривной в случае повторного локдауна4 ч. назад - 1748
Что будет с надбавками для пенсионеров с большим стажемВчера, 20:03 - 1354
Сколько автомобилей произвели на ЗАЗе в октябреВчера, 19:18 - 1349
Во Франции официально запустили 5GВчера, 13:10 - 195
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 514
Украинская компания придумала, как сделать обычные купе поездов двухэтажными (фото)13.11.2020, 11:56 - 2965 17
В Южной Корее протестировали беспилотные летающие такси (фото, видео)12.11.2020, 11:57 - 887
Мужчина совершил полет над Альпами с помощью чудо-костюма (видео)11.11.2020, 12:10 - 1691