Реальные украинские зарплаты в 10 раз превышают официальные - СМИ

Украина, если верить официальной статистике доходов граждан, является одной из беднейших стран Европы, пишет НВ.

По данным Евростата, в странах ЕС средняя заработная плата за один час составляет €27,7, или $32,7 (919,6 грн по курсу НБУ).

Если брать из расчета 160 рабочих часов в месяц, то получается внушительная сумма по меркам постсоветских стран – $5231 (147 тыс. грн). Однако по среднему значению скрыт большой разрыв между странами – членами ЕС.

У ближайших соседей Украины – в Польше, России, Беларуси и Молдове – официальная зарплата составляет $2020, $677,6, $501,19, $450, соответственно.

По последним данным Госстата, в Украине официальная средняя ежемесячная зарплата меньше не только польского, но и российского уровня. Украинцы, по версии государства, зарабатывают в среднем меньше, чем граждане Беларуси и даже Молдовы – $428. Это в четыре с половиной раза меньше, чем в Польше, и более чем в полтора раза меньше российской зарплаты.

Согласно Госстату, в Киеве получают наибольшую в Украине ежемесячную среднюю зарплату в почти 17,2 тыс. грн (сентябрь 2020).

Этот показатель фактически соответствует реальной ежемесячной зарплате сотрудников, находящихся на низких или невысоких степенях карьерной иерархии в столичных компаниях, банках и предприятиях.

Как выяснилось, реальная зарплата превышает среднюю официальную по Киеву:

у топ-менеджеров – в 10-14 раз,

финансовых директоров и директоров по маркетингу – в 7-9 раз,

штатных юристов – в 1,5-3 раза,

менеджеров по продаже – в 1,2-2 раза,

системных администраторов – в 1,2-1,5 раза

Самый высокий разрыв с официальными данными во всех категориях наемных сотрудников – в IT-индустрии.

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистики сообщила, что самую высокую среднюю зарплату украинцы получают в Киеве, Киевской и Донецкой областях. Количество сотрудников, которые получают свыше 25 тысяч гривен – всего 6,6%. По данным статического ведомства, чаще всего украинцы получают зарплату от минимальной 5000 грн до 6000 грн. Это 19,0% штатных работников.

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