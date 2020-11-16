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Меньше бюрократии: в Украине отменили еще одну справку

Меньше бюрократии: в Украине отменили еще одну справку

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи. Такая справка нужна была на для получения ряда государственных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отметили в Минцифры, это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев.

“Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня Правительство отменило такую ​​справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди – еще упрощение 20 услуг”, – подчеркнул Михаил Федоров.

Кабинет министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

Справка о составе семьи отныне не нужна:

  • При назначении денежного пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих.
  • Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.
  • При оформлении выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи.
  • При выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья.
  • Во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.
  • При подаче военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для содержания жилое помещение.

Действующим законодательством Украины не предусмотрено получение такой справки и также не определен орган, который выдает такую ​​справку. Это сделало невозможным получение такой справки заявителями и дополнительно обременяло украинцев бюрократическими процедурами.

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По материалам Finance.UA
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