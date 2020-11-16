Меньше бюрократии: в Украине отменили еще одну справку

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи. Такая справка нужна была на для получения ряда государственных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как отметили в Минцифры, это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев.

“Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня Правительство отменило такую ​​справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди – еще упрощение 20 услуг”, – подчеркнул Михаил Федоров.

Кабинет министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.

Справка о составе семьи отныне не нужна:

При назначении денежного пособия в случае гибели или смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих.

Во время процедуры оформления возмещения расходов, связанных с уходом за ветеранами войны.

При оформлении выплаты единовременного пособия в случае гибели (смерти), ранения или инвалидности работника или его увольнения из Госспецсвязи.

При выплате денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) жилья.

Во время процедуры продления срока пребывания и продления или сокращения срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины.

При подаче военнослужащими, претендующими на получение жилых помещений или денежной компенсации за принадлежащее им для содержания жилое помещение.

Действующим законодательством Украины не предусмотрено получение такой справки и также не определен орган, который выдает такую ​​справку. Это сделало невозможным получение такой справки заявителями и дополнительно обременяло украинцев бюрократическими процедурами.

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