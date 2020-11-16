Меньше бюрократии: в Украине отменили еще одну справку

Министерство цифровой трансформации ликвидировало справку о составе семьи. Такая справка нужна была на для получения ряда государственных услуг.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
Как отметили в Минцифры, это уменьшит административную нагрузку и упростит получение госуслуг для украинцев.
“Мы продолжаем ликвидировать все бессмысленные справки, которые сегодня требуют от людей ради бюрократической галочки. Сегодня Правительство отменило такую справку для получения пяти услуг, требующих предоставления такой справки. На очереди – еще упрощение 20 услуг”, – подчеркнул Михаил Федоров.
Кабинет министров одобрил предложения Минцифры об исключении справки о составе семьи из перечня документов, представляемых заявителями при получении 6 государственных услуг.
Справка о составе семьи отныне не нужна:
Действующим законодательством Украины не предусмотрено получение такой справки и также не определен орган, который выдает такую справку. Это сделало невозможным получение такой справки заявителями и дополнительно обременяло украинцев бюрократическими процедурами.
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