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Средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на 17 гривен

Средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на 17 гривен

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 октября 2020 года.

Об этом сказано в данных на сайте ПФУ.

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Средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составил 3 410 гривен.

За последний квартал повышение составило 17,06 грн или на 0,5%, на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составил 3 393,54 грн.

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Напомним, 18 ноября Кабмин одобрил проект закона по накопительной профессиональной пенсионной системе. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий.

Справка Finance.ua:

  • Первое повышение – с января 2021 года минимальная пенсия вырастет с 2100 грн до 2400 грн. “В январе повышается минимальная зарплата, и есть стандарт, 40% от этой зарплаты, которая будет 6 тыс. грн, это стандарт минимальной пенсии для людей 65 лет при полном стаже. Вот мы уже знаем, что с января минимальная пенсия повысится с 2100 грн до 2400 грн”, – сообщила глава минсоцполитики Марина Лазебная.

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По материалам Finance.UA
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