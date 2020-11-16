Средний размер пенсий украинцев за квартал вырос на 17 гривен

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере выплат различным категориям пенсионеров по состоянию на 1 октября 2020 года.

Об этом сказано в данных на сайте ПФУ.

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Средний размер выплаты для 11,220 млн пенсионеров составил 3 410 гривен.

За последний квартал повышение составило 17,06 грн или на 0,5%, на 1 июля 2020 года средний размер пенсий составил 3 393,54 грн.

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Напомним, 18 ноября Кабмин одобрил проект закона по накопительной профессиональной пенсионной системе. Проект касается работников, занятых на вредных предприятиях.

Министерство социальной политики разработало календарь повышения пенсий.

Справка Finance.ua: