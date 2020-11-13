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Что будет с надбавками для пенсионеров с большим стажем

Что будет с надбавками для пенсионеров с большим стажем

Министерство социальной политики Украины работает над новым механизмом расчета выплат для пенсионеров, у которых 40 лет стажа и больше, но были маленькие зарплаты.

Предполагается, что таким пенсионерам размер выплат будут рассчитывать отдельно за период страхового стажа до 1 июля 2000 года и после этой даты, пишет «На пенсии».

Для остальных категорий пенсионеров перерасчеты и доплаты пойдут по намеченному пути.

У лиц старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года возрастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен (сейчас – не менее 2100 гривен).

Пенсионеры 80 лет и старше в следующем году продолжат ежемесячно получать компенсационную выплату в размере 500 гривен. Общий размер выплат для таких пенсионеров, при выполнении всех условий, составит не менее 2600 гривен.

С 1 июля 2021 года по 400 гривен в месяц добавят пенсионерам 75-79 лет, страховой стаж которых составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В общей сумме пенсия для этой категории лиц, при выполнении всех условий, должна быть не менее 2500 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин одобрил проект закона о накопительной профессиональной пенсионной системе.
  • В декабре повышение пенсии до 1769 грн состоится у тех пенсионеров, которые не имели 30-35 лет стажа и не получили повышения в сентябре.

Как накопить себе на пенсию 👛

По материалам Finance.UA
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