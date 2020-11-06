День финансов: о деньгах Covid-фонда, ценах на газ,«регистрационном» рейдерстве

Десять ответов вторника, 10 ноября:
💰 На что ушли деньги из коронавирусного фонда? В Минфине сообщили, что по состоянию на ноябрь, из коронавирусного фонда выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения. Всего из фонда в виде больничных выдали 1 737 млн гривен, а финансовой помощи безработным – 6 782,1 млн гривен.
💸 Что с гривной? Как сообщили в НБУ, падение курса гривны к доллару в последние месяцы было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. Инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке. Кроме того, есть привязка к аграрному циклу: от урожая до урожая.
💱 Также директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин рассказал, кто и как принимает решения о проведении интервенций на валютном межбанке
😷 Зачем хотят ввести карантин выходного дня? По словам министра здравоохранения Максима Степанова, введение «карантина выходного дня» – это возможность остановить распространение COVID-19 и сохранить допустимую нагрузку на медицинскую систему страны. «Цель одна – чтобы нагрузка на медицинскую систему было допустимой, это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам», – объяснил министр.
🔥 Что будет с ценами на газ? Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский рассказал, что тарифы на газ будут расти до декабря. В отопительный сезон всегда повышается цена на газ. От того, будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. В то же время, по мнению эксперта, тарифы на электроэнергию до конца года подниматься не будут.
👨⚕️ Почему семейным врачам не подняли зарплату? Повышение зарплат семейных врачей в ноябре, обещанное Минздравом, пока невозможно произвести из-за нехватки средств, заявили в Министерстве финансов.
Правда, в ведомстве отметили, что к рассмотрению увеличения ставки семейным врачам вернутся, когда Минздрав предоставит информацию об источниках покрытия этих расходов.
👨 Какие официальные зарплаты у нардепов в Украине? Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн. Больше всего в сентябре заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук – почти 60 тыс. грн. Также среди тех, у кого самые большие зарплаты – нардеп из ОПЗЖ Александр Качный – 56 834 грн и Даниил Гетманцев из “Слуги народа” – 56 735 грн.
🚗 Пойдут ли еще на уступки владельцам “еврономеров”? В Украине больше не будут выполнять требования владельцев автомобилей на еврономерах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко. С его слов, нарушителей закона стало много, они сформировались в политические или социальные группы. Правительство, парламент и так обеспечили владельцам “евроблях” льготный период перерегистрации и отсрочили штрафы.
💼 Как предотвратить «регистрационное» рейдерство? В Минюсте советуют предусмотреть в уставе предприятия ряд предохранителей, которые минимизируют риски «регистрационной» рейдерской атаки. Например, установить условие о том, что отдельные решения должны подписываться всеми присутствующими участниками, а не только председателем и секретарем на собрании.
👛 Когда можно согласиться на зарплату ниже рыночной? По мнению экспертов Work.ua, работа хорошего специалиста должна достойно оплачиваться, но есть ряд причин, по которым можно согласиться на зарплату ниже рыночной. Например, в компании, куда вы устраиваетесь, есть перспективы карьерного роста, или же компания предлагает дополнительные бонусы. А бывает и такое, что специалист чувствует, что ему надо отдохнуть от нынешней работы или после полного выгорания на предыдущей должности, тогда есть смысл перейти на более низкую позицию.
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