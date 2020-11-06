5 случаев, когда можно согласиться на зарплату ниже рыночной

По мнению экспертов, ради опыта и дополнительных бонусов можно согласиться на зарплату меньше рыночной.

При каких обстоятельствах можно принять предложение работы, за которую вам будут платить меньше, рассказывает Work.ua.

“Работа хорошего специалиста должна достойно оплачиваться, и если вы намерены согласиться на зарплату ниже рыночной, то у вас должны быть веские причины. Только держите в голове напоминание – что это временное явление и период обретения опыта или получения повышения не должен затягиваться”, – говорят эксперты.

Когда же стоит согласиться на низкую зарплату:

Ради карьерных перспектив.

Свой желаемый уровень зарплаты можно снизить, если в компании, куда вы устраиваетесь, есть перспективы карьерного роста. В случае если повышение в ближайшие год-два вам не светит, не стоит соглашаться работать за копейки.

Чтобы набраться опыта.

Студенту, который только закончил университет, ни дня не работал и, как следствие, не имеет опыта работы, придется согласиться на зарплату пониже. Но если у него достаточно энергии, сил и желания, через несколько лет он получит нужные навыки и с уже увеличенными зарплатными требованиями сможет перейти на другую позицию или даже в другую компанию.

Также этот вариант подходит специалисту, который стремится кардинально поменять сферу деятельности. Но вы должны всегда принимать во внимание, как быстро вы вернетесь к тому уровню заработной платы, который у вас был раньше, и возможно ли это вообще.

Когда компания предлагает дополнительные бонусы.

Принять предложение о работе с более низкой зарплатой имеет смысл и тогда, когда работодатель предлагает значительный соцпакет или будет компенсировать часть расходов работника. Это могут быть бесплатные обеды, корпоративный транспорт, медицинское страхование, оплата услуг связи – все это экономит ваши средства.

Также такие «плюшки» могут выражаться в виде премий: тринадцатая зарплата, бонус по итогам года или за перевыполнение плана. О том, что прилагается к невысокому окладу, нужно узнать еще на этапе собеседования.

Если ваша цель – престижная компания.

Бывает, что компания очень привлекательна, и попасть туда – большая удача. Невысокое вознаграждение за труд может быть ценой за трудоустройство именно в такой компании, организации, фирме и т.д.

Чтобы отдохнуть или избежать стресса.

Так бывает – специалист чувствует, что ему надо отдохнуть от нынешней работы или после полного выгорания на предыдущей должности, и переходит на более низкую позицию. Да, он потеряет в зарплате, но также получит меньший объем работы, не утратит навыков и не будет оправдываться за пробелы в стаже. А уже после отдыха сможет «вернуться в большой спорт».

Правда, такой маневр подходит не всем, только тем, кто может позволить себе в этот период времени зарабатывать меньше.

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