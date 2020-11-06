В НБУ рассказали, кто и как принимает решение о проведении интервенций на валютном межбанке

Существует закрытый документ, в котором утверждена тактика работы на рынке. На его основании правление НБУ определяет ряд количественных критериев, достижение которых может быть основанием для проведения валютной интервенции.
Об этом в интервью порталу «Минфин» рассказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин.
По словам Лупина, в закрытом документе установлены, в том числе, определенные числовые рамки того, что считать чрезмерным колебанием. В случае чрезмерных колебаний, департамент открытых рынков вносит предложение о проведении валютной интервенции заместителю главы, который курирует валютную вертикаль. Он принимает окончательное решение о проведении интервенции.
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“Плюс мы смотрим на настроения рынка. Вот курс закрытия – 28,45 грн/$, текущие котировки 28,44 на 28,445. То есть, имеет место небольшое укрепление курса. Соответственно, мы ничего не делаем. Однако ситуация может очень быстро меняться», — пояснил он.
Алексей Лупин напомнил, что в октябре было всего 5 интервенций. Это вполне соответствует стратегии НБУ, которая предусматривает минимизацию присутствия на рынке.
«Наша цель – чтобы валютный рынок был саморегулируемым. За исключением действительно кризисных моментов, как, например, в конце марта нынешнего года. Если на рынке отсутствуют чрезмерные колебания курса и мы просто наблюдаем — для нас это идеальная ситуация», — подчеркнул директор департамента открытых рынков НБУ.
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