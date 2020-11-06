Сколько получают украинские нардепы (инфографика)

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн.
Об этом пишет “Украинская правда”.
Как говорится в сообщении, у члена комитета без руководящей должности – самый низкий оклад – 21 020 гривен (10 минимумов), председатель парламента – самый большой, 25 224 гривны (12 минимумов). Откуда тогда у депутатов 30-40-тысячные зарплаты? Ответ прост – за счет надбавок. Их у депутатов немало: от 15% оклада за степень кандидата наук и доктора философии до 100% – за интенсивность труда.
Так, средняя зарплата нардепа в сентябре составила вдвое больше должностного оклада “рядового” депутата – почти 40 тысяч гривен.
Инфографика: Украинская правда
Больше всего в сентябре заработал первый вице-спикер Руслан Стефанчук – почти 60 тыс. грн. Также среди тех, у кого самые большие зарплаты – нардеп из ОПЗЖ Александр Качный – 56 834 грн и Даниил Гетманцев из “Слуги народа” – 56 735 грн.
Инфографика: Украинская правда
Зарплата – не единственное, чем налогоплательщики обеспечивают депутатов.
Украинцы ежемесячно оплачивают каждому депутату по 50 тыс. грн на работу их помощников, а также на расходы по выполнению депутатской деятельности – еще более 40 тыс. Деньги можно пустить на книги, распечатки, мероприятия в округе. Отчетность за эти средства не требуется. Средства идут депутатам, если они не лишаются их за прогулы.
В 2020 году на помощников депутатов ежемесячно из бюджета идет более 22 млн грн, или более 260 млн в год. Деньги на жилье в Киеве получают около 140 нардепов (139 в сентябре, 144 в октябре). Это около 25-34 млн из бюджета в год.
Инфографика: Украинская правда
Еще одна статья компенсаций для депутата – 7,5 тыс. грн ежемесячно на проезд по Украине. Их получают не все. Также депутатам оплачивают командировки, как в Украине, так и за рубежом. В сентябре командировочные получили единицы.
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