Цена на газ будет расти до декабря, – Землянский

Стоимость газа в Украине будет расти до декабря.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский.

“Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост. Во-первых, мы входим в так называемый высокий сезон, в отопительный сезон, когда всегда повышается цена на газ. От того, будет ли зима суровой или достаточно теплой, будет зависеть и скорость повышения. Но точно увеличение будет”, – считает эксперт.

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Будут ли повышаться тарифы на коммунальные услуги, зависит от политической воли разрешить долговой кризис у предприятий теплокоммунэнерго, который напрямую связан с заниженными тарифами.

“Что касается тарифов на электроэнергию, думаю, до конца года они подниматься не будут. Мы уже видели фейк, который прошел по украинским СМИ о повышении с 1 октября, который не соответствует действительности, потому что до конца года действует постановление по ПСО, подписанное еще Кабинетом министров Гройсмана”, – подчеркивает Землянский.

Но после 1 января такой гарантии больше нет, и “под нож” вполне может лечь льготный тариф, который гарантирует для населения по 90 коп./ кВт⋅ч за первый 100 кВт⋅ч.

“Я не исключаю, что льготные 100 кВт⋅ч … будут пересмотрены, и весь объем электроэнергии, который потребляет домохозяйство, будет доведен до уровня 1,68 грн/кВт⋅ч. Пока все говорит о том, что цены и тарифы будут продолжать свой рост. По газу у нас ежемесячный рост, поставщики газа обязаны за 5 дней до начала месяца поставки, условно говоря до 25 числа, публиковать прогнозные цены, которые будут действовать в следующем месяце. До декабря месяца, думаю, они будут увеличиваться”, – прогнозирует эксперт.