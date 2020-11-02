Облгазы препятствуют смене поставщика: что делать

Потребители природного газа жалуются на то, что часть облгазов не указывает ЕІС-код потребителя на платежках, который нужен для смены поставщика газа.
Об этом пишет ГазПравда.
На сегодня зафиксировано, что счета от Киевоблгаза, Винницагаза, Житомиргаза, Волыньгаза, Ривнегаза, Донецкоблгаза не содержат «газового кода» потребителя, который крайне необходим для того, чтобы сменить поставщика.
Читайте также: С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7%
“Проблема с отсутствием «газовых кодов» в платежках появилась не впервые. Именно поэтому Регулятор (НКРЭКУ) обязал всех операторов газораспределительных сетей (облгазы) постановлением № 1661 указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке: «… на постоянной основе в личных кабинетах (при наличии) и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя отмечает его EIC-код (при наличии) его точки коммерческого учета”, – говорится в сообщении.
Информация о ЕІС-коде указывается в заявлении – присоединение к договорам по распределению и поставке природного газа. Однако, не у всех потребителей такие договоры имеются в наличии.
Что делать потребителю, который не нашел свой ЕІС-код в платежке от облгазов и в личном кабинете:
Напомним, с 1 ноября компания НАК “Нафтогаз” повысила цену на газ для населения.
В Украине с 1 января 2021-го пересчитают размер абонплаты на газ для всех потребителей. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры, а платить нужно ежемесячно одну и ту же сумму.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль3 ч. назад - 421 5
Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%4 ч. назад - 636 4
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза4 ч. назад - 723 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости5 ч. назад - 653 3
Chevrolet начнет продавать комплекты eCrate для переделки авто в электрокары (видео)13 ч. назад - 599 2
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 5453 1
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 3092 2
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1638 1
Как видеофиксация увеличила бюджет страны за 100 днейВчера, 16:02 - 1094
Локдаун ничего не изменит. Гороховский назвал способы помощи малому и среднему бизнесуВчера, 19:02 - 925 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1159
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1138 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 999
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1455
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1083