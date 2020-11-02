Облгазы препятствуют смене поставщика: что делать

Потребители природного газа жалуются на то, что часть облгазов не указывает ЕІС-код потребителя на платежках, который нужен для смены поставщика газа.

Об этом пишет ГазПравда.

На сегодня зафиксировано, что счета от Киевоблгаза, Винницагаза, Житомиргаза, Волыньгаза, Ривнегаза, Донецкоблгаза не содержат «газового кода» потребителя, который крайне необходим для того, чтобы сменить поставщика.

Читайте также: С ноября цена на газ для населения повысилась на 34,7%

“Проблема с отсутствием «газовых кодов» в платежках появилась не впервые. Именно поэтому Регулятор (НКРЭКУ) обязал всех операторов газораспределительных сетей (облгазы) постановлением № 1661 указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке: «… на постоянной основе в личных кабинетах (при наличии) и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя отмечает его EIC-код (при наличии) его точки коммерческого учета”, – говорится в сообщении.

Информация о ЕІС-коде указывается в заявлении – присоединение к договорам по распределению и поставке природного газа. Однако, не у всех потребителей такие договоры имеются в наличии.

Что делать потребителю, который не нашел свой ЕІС-код в платежке от облгазов и в личном кабинете:

Нужно обратиться на горячую линию облгаза и попросить предоставить ЕІС -код.

Если же облгаз не предоставит информацию о ЕІС -коде потребителя, следует отправить письменную претензию облгазу, а также жалобу национальному регулятору – НКРЭКУ .

Напомним, с 1 ноября компания НАК “Нафтогаз” повысила цену на газ для населения.

В Украине с 1 января 2021-го пересчитают размер абонплаты на газ для всех потребителей. Эти деньги тратят на содержание инфраструктуры, а платить нужно ежемесячно одну и ту же сумму.

Справка Finance.ua:

ЕІС -код (Energy Identification Code) – это идентификационный код потребителя/газового счетчика потребителя. Он содержит 16 алфавитно-цифровых символов. Благодаря ЕІС -кодам производится электронный обмен данными между субъектами рынка природного газа. ЕІС -код бесплатно присваивает потребителю облгаз (оператор ГРС ) при подключении к «трубе».

Наличие ЕІС -кода позволяет потребителю быстро сменить поставщика газа. В случае согласия предоставлять услуги новому клиенту, поставщик подает запрос в электронную систему оператора ГТС и закрепляет этого потребителя в своем реестре. А система уведомляет предыдущего поставщика об исключении этого потребителя из его реестра.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr