Дороги, выплаты полицейским и помощь безработным: в Минфине рассказали, на что ушли деньги из коронавирусного фонда

Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения.
Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из “коронавирусного” фонда на сайте Минфина.
Всего из фонда в виде больничных выдали 1 737 млн гривен, а финансовой помощи безработным – 6 782,1 млн гривен.
2 469,7 млн грн пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским, а 3 198,4 млн направили на доплаты медикам.
Инфографика Минфина
На ремонт больниц потратили 1 680,0 млн гривен.
Инфографика Минфина
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