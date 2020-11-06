Дороги, выплаты полицейским и помощь безработным: в Минфине рассказали, на что ушли деньги из коронавирусного фонда

Из коронавирусного фонда было выделено 1 019,5 млн гривен на восстановление автодорог государственного значения.

Об этом свидетельствуют данные о распределении средств из “коронавирусного” фонда на сайте Минфина.

Всего из фонда в виде больничных выдали 1 737 млн гривен, а финансовой помощи безработным – 6 782,1 млн гривен.

2 469,7 млн грн пошли на дополнительные выплаты военным и полицейским, а 3 198,4 млн направили на доплаты медикам.



Инфографика Минфина

На ремонт больниц потратили 1 680,0 млн гривен.



Инфографика Минфина