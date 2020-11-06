Как предотвратить "регистрационное" рейдерство - советы Минюста

Под рейдерством понимают завладение имуществом или правами на управление юридическим лицом против воли законного владельца. Чтобы не стать потенциальной жертвой рейдерских посягательств, следует позаботиться о профилактике захвата.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.
Стоит заранее прибегнуть к нескольким важным шагам на опережение, которые существенно усложнят планы потенциальных рейдеров и значительно повысят вероятность сохранения законных прав на предприятие и его активы”, – сообщают в Минюсте.
Как представителям бизнеса обезопаситься от “регистрационного” рейдерства
Как отмечают эксперты Офиса противодействия рейдерству Минюста, завладение корпоративными правами или активами юридического лица происходит, как правило, путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в отношении двух позиций: изменения руководителя юридического лица или состава участников/учредителей. Следовательно, с целью защиты юридического лица (особенно, когда речь идет о таких организационных формах, как ООО или ОДО) от любых незаконных посягательств специалисты советуют предусмотреть в уставе предприятия ряд предохранителей, которые минимизируют риски «регистрационной» рейдерской атаки:
Это, по словам специалистов, максимально обезопасит от подделки документов и противоправного завладения долей в уставном капитале юридического лица.
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