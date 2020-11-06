Как предотвратить "регистрационное" рейдерство - советы Минюста

Под рейдерством понимают завладение имуществом или правами на управление юридическим лицом против воли законного владельца. Чтобы не стать потенциальной жертвой рейдерских посягательств, следует позаботиться о профилактике захвата.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции на странице в FACEBOOK.

Стоит заранее прибегнуть к нескольким важным шагам на опережение, которые существенно усложнят планы потенциальных рейдеров и значительно повысят вероятность сохранения законных прав на предприятие и его активы”, – сообщают в Минюсте.

Как представителям бизнеса обезопаситься от “регистрационного” рейдерства

Как отмечают эксперты Офиса противодействия рейдерству Минюста, завладение корпоративными правами или активами юридического лица происходит, как правило, путем внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) в отношении двух позиций: изменения руководителя юридического лица или состава участников/учредителей. Следовательно, с целью защиты юридического лица (особенно, когда речь идет о таких организационных формах, как ООО или ОДО) от любых незаконных посягательств специалисты советуют предусмотреть в уставе предприятия ряд предохранителей, которые минимизируют риски «регистрационной» рейдерской атаки:

установить условие о том, что отдельные решения общего собрания, например, относительно смены руководителя предприятия, должны подписываться всеми присутствующими участниками, а не только председателем и секретарем или председательствующим на собрании;

прописать, что председатель и секретарь общего собрания должны избираться из числа участников общества;

установить уставные ограничения для представительских функций руководителя и внести соответствующие сведения в ЕГР . Особенно важно это сделать для директоров предприятий, которые работают в аграрной сфере и имеют крупный земельный банк;

. Особенно важно это сделать для директоров предприятий, которые работают в аграрной сфере и имеют крупный земельный банк; прописать в уставе условие о необходимости нотариального заверения отдельного вида договоров (например, аренды земельных участков);

предусмотреть в уставе ООО или ОДО следующую конструкцию: «отчуждение доли в уставном капитале происходит на основании нотариально заверенного договора, неотъемлемой частью которого является акт приема-передачи доли в уставном капитале, которая подается для государственной регистрации». В этом случае государственная регистрации изменения состава участников юридического лица в связи с отчуждением доли будет происходить на основании акта приема-передачи доли в уставном капитале, который будет содержать ссылку на нотариально заверенный договор.

Это, по словам специалистов, максимально обезопасит от подделки документов и противоправного завладения долей в уставном капитале юридического лица.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров одобрил проект закона ”О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с упорядочением деятельности в сфере государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений и в сфере государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований”, который позволит защитить владельцев недвижимого имущества и корпоративных прав от преступных действий.

В большинстве случаев факты рейдерства заключаются во внесении сведений в государственные реестры (смена собственника объекта недвижимого имущества, изменение руководителя юридического лица и тому подобное).

Министерство юстиции Украины посоветовало использовать все возможные меры предосторожности для избежания рейдерского захвата вашего имущества.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫