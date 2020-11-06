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Минфин объяснил, почему семейным врачам не подняли зарплату

Минфин объяснил, почему семейным врачам не подняли зарплату

Повышение зарплат семейных врачей в ноябре, обещанное Минздравом, пока невозможно произвести из-за нехватки средств, заявили в Министерстве финансов.

«Министерство здравоохранения подало предложение по повышению тарифов на первичную медицинскую помощь (капитационной ставки) без реальных источников покрытия дополнительных расходов. Поэтому Минфин предложил комплексно проанализировать реализацию программы медицинских гарантий до конца года по обеспеченности расходов по всем пакетам медицинских услуг, в том числе по реализации пакетов медицинских услуг по оказанию медицинской помощи с COVID-19», – сообщил Минфин.

Ведомство отметило, что к рассмотрению увеличения ставки семейным врачам вернутся, когда Минздрав предоставит информацию об источниках покрытия этих расходов. Если Минфин одобрит предложения Минздрава, выплаты семейным врачам за ноябрь пересчитают.

Напомним, 30 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что правительство повысит зарплаты семейным врачам, подняв ставку за оказание медицинской помощи за каждого пациента на 51 грн (с 600,48 грн до 651,60 грн в год). Нацслужба здоровья планировала увеличить ставку за 1 пациента до 710 грн в 2021 году. Ранее глава Минздрава заявил, что украинские медики получают самые низкие заработные платы. По его словам, средняя зарплата в сфере здравоохранения на 30% меньше, чем средняя зарплата по стране.

В июне Владимир Зеленский пообещал увеличить зарплаты медработников на 25%, 50%, 70% в зависимости от категории. Заработные платы медиков планировалось повысить с 1 сентября 2020 года.

По материалам lb.ua
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