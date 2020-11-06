В НБУ назвали причины падения гривны в течение последних месяцев

Падение курса гривны к доллару в последние месяцы было вызвано как внешними, так и внутренними факторами. В Национальном банке Украины считают, что рынок функционирует хорошо и не видят катастрофы.
Об этом сказал директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин в интервью изданию “Минфин”.
Как отметил Лупин, частично девальвация объясняется пандемией COVID-19 и общим негативным фоном в мире.
“Аппетит к риску упал, инвесторы сократили инвестиции во все развивающиеся страны. Это приводит, в том числе, и к тому, что инвесторы-нерезиденты выходят из государственных ценных бумаг”, – сказал он.
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Из внутренних факторов Лупин отметил существенный рост государственных расходов: в середине лета на едином казначейском счете было 75 млрд грн, сейчас остаток – около 15 млрд грн. По его словам, такие активные бюджетные расходы также создают спрос на валютном рынке.
Кроме того, есть привязка к аграрному циклу: от урожая до урожая. “Лето – не самый лучший период, с точки зрения поступлений экспортной выручки. В октябре выручка значительно выросла, по сравнению с сентябрем, но мы еще не на пике”, – отметил он.
“В любом случае мы не видим никакой катастрофы. Принимая во внимание внешний и внутренний фон, валютный рынок функционирует очень хорошо”, – добавил он.
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