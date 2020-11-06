День финансов, 9 ноября: экспериментальная вакцина повлияла на рынки, а игорный бизнес может повлиять на туризм

Понедельник, 9 ноября. Начнем новую неделю с хороших новостей:

Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90%. Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, и фьючерсы, отслеживающие S&P 500, достигли рекордных максимумов.

Также фондовые индексы положительно отреагировали на победу Байдена на выборах.

Карантин выходного дня. Как это может быть? В продолжение темы, Минздрав рекомендует ввести в Украине карантин выходного дня. В субботу и воскресенье будут открыты продуктовые магазины, автозаправочные станции, обычные и ветеринарные аптеки, а также работать транспорт. При этом в Кабмине обещают не штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице.

Игорный бизнес = туристический бум. Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в ВРУ Давид Арахамия. По его словам, в 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игорного бизнеса в государстве, в Украину планируют “зайти” международные гостиничные сети.

В октябре государственный бюджет выполнен на 110%. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря борьбе со схемами налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. Всего за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99%. А в Минсоцполитики поспешили отрапортовать, сколько пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.

НБУ продлил срок подачи отчетов небанковскими финучреждениями. Национальный банк продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее поданную отчетность по финмониторингу небанковскими финучреждениями до 13 ноября.

Книга жалоб упразднена. Форма защиты прав потребителей в виде бумажной книги отзывов и предложений утратила свою эффективность. Министерство юстиции Украины напомнило удобные и эффективные способы для потребителя оставить жалобу или отзыв.

Самые распространенные мифы о РРО. А Европейская бизнес ассоциация рассказала о самых распространенных мифах относительно РРО, пояснив некоторые факты вокруг вступления в силу законов 128-IX и 129-IX.