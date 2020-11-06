0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 137 0

День финансов, 9 ноября: экспериментальная вакцина повлияла на рынки, а игорный бизнес может повлиять на туризм

Понедельник, 9 ноября. Начнем новую неделю с хороших новостей:

Экспериментальная вакцина от Pfizer эффективна на 90%. Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19. Мировой индекс акций MSCI, который отслеживает акции в 49 странах, и фьючерсы, отслеживающие S&P 500, достигли рекордных максимумов.

Также фондовые индексы положительно отреагировали на победу Байдена на выборах.

Карантин выходного дня. Как это может быть? В продолжение темы, Минздрав рекомендует ввести в Украине карантин выходного дня. В субботу и воскресенье будут открыты продуктовые магазины, автозаправочные станции, обычные и ветеринарные аптеки, а также работать транспорт. При этом в Кабмине обещают не штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице.

Игорный бизнес = туристический бум. Такое заявление сделал народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в ВРУ Давид Арахамия. По его словам, в 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игорного бизнеса в государстве, в Украину планируют “зайти” международные гостиничные сети.

В октябре государственный бюджет выполнен на 110%. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря борьбе со схемами налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. Всего за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99%. А в Минсоцполитики поспешили отрапортовать, сколько пенсионеров получили повышение пенсий с сентября.

НБУ продлил срок подачи отчетов небанковскими финучреждениями. Национальный банк продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее поданную отчетность по финмониторингу небанковскими финучреждениями до 13 ноября.

Книга жалоб упразднена. Форма защиты прав потребителей в виде бумажной книги отзывов и предложений утратила свою эффективность. Министерство юстиции Украины напомнило удобные и эффективные способы для потребителя оставить жалобу или отзыв.

Самые распространенные мифы о РРО. А Европейская бизнес ассоциация рассказала о самых распространенных мифах относительно РРО, пояснив некоторые факты вокруг вступления в силу законов 128-IX и 129-IX.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.