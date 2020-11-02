0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 115 0

Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться

Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться

В настоящее время, с развитием цифровых технологий, появились удобные и эффективные способы для потребителя оставить жалобу или отзыв.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Как было раньше? Раньше требование по ведению Книги отзывов и предложений было установлено ​​на законодательном уровне и она всегда должна была быть во всех местах, где продавали товары оптом или в розницу, в ресторанах, и находилась в уголке потребителя на видном месте. Потребители могли оставлять в ней свои замечания или отзывы, а руководство заведения в течение 7 дней с даты записи в Книге должно было сообщить потребителю, какая работа проведена в связи с его обращением.

Читайте также: Минэкономики окончательно отменило обязательность Книги отзывов и предложений

Если руководство заведения не реагировало на обращения, потребитель мог обратиться в контролирующий орган (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей). В связи с таким обращением контролирующий орган проводил проверку, по результатам которой, в том числе, имел право привлечь субъекта хозяйствования к административной ответственности.

И сейчас форма защиты прав потребителей в виде бумажной книги отзывов и предложений утратила свою эффективность. Следовательно, Кабмин отменил обязательность ее ведения.

Куда же теперь жаловаться:

  • звонить на горячую линию торгового заведения или заведения предоставления услуг;
  • оставлять отзывы на официальном веб-сайте, странице в социальных сетях или в профиле в Картах Google торгового заведения или заведения предоставления услуг или на специализированных независимых сайтах с отзывами (форумах).

Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в ее территориальные органы как в бумажном, так и электронном виде – dpss.gov.ua.

Кто поможет защитить нарушенные права. Если вам нужна помощь по защите нарушенных прав потребителя, обращайтесь к специалистам системы предоставления бесплатной правовой помощи удобным для вас способом: legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bezoplatnu-pravovu-dopomogu.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.