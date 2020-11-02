Книга жалоб упразднена: куда теперь жаловаться

В настоящее время, с развитием цифровых технологий, появились удобные и эффективные способы для потребителя оставить жалобу или отзыв.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Как было раньше? Раньше требование по ведению Книги отзывов и предложений было установлено на законодательном уровне и она всегда должна была быть во всех местах, где продавали товары оптом или в розницу, в ресторанах, и находилась в уголке потребителя на видном месте. Потребители могли оставлять в ней свои замечания или отзывы, а руководство заведения в течение 7 дней с даты записи в Книге должно было сообщить потребителю, какая работа проведена в связи с его обращением.
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Если руководство заведения не реагировало на обращения, потребитель мог обратиться в контролирующий орган (Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей). В связи с таким обращением контролирующий орган проводил проверку, по результатам которой, в том числе, имел право привлечь субъекта хозяйствования к административной ответственности.
И сейчас форма защиты прав потребителей в виде бумажной книги отзывов и предложений утратила свою эффективность. Следовательно, Кабмин отменил обязательность ее ведения.
Куда же теперь жаловаться:
Также потребитель вправе обратиться для защиты своих прав в Государственную службу Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и в ее территориальные органы как в бумажном, так и электронном виде – dpss.gov.ua.
Кто поможет защитить нарушенные права. Если вам нужна помощь по защите нарушенных прав потребителя, обращайтесь к специалистам системы предоставления бесплатной правовой помощи удобным для вас способом: legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bezoplatnu-pravovu-dopomogu.
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