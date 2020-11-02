Самые распространенные мифы о РРО

В последнее время появилось много спекуляций вокруг вступления в силу законов 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли.
Европейская бизнес ассоциация приводит самые распространенные мифы.
Это не является правдой, поскольку статья 9 Закона об использовании РРО четко отмечает, что кассовые аппараты или их программные аналоги не применяются при осуществлении торговли продукцией собственного производства и в случае торговли продуктовыми или промышленными товарами за наличные на рынках. Более того, эта же статья позволяет не применять РРО всем субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения 1 группы.
Это неправда, поскольку Законы 128-IX и 129-IX вообще позволяют вместо кассового аппарата использовать любой имеющийся у продавца гаджет, такой как мобильный телефон, ноутбук или планшет. Поэтому любой желающий может скачать на свой мобильный телефон бесплатное программное обеспечение от государственной налоговой службы и использовать его как кассовый аппарат.
Программное РРО автоматически генерирует чек в электронном виде и передает его на сервер налоговой, а также в смартфон потребителя. Поэтому печатать чек в обязательном порядке при использовании программного РРО не нужно.
Да, возможно, бесплатное программное РРО от налоговой работает не идеально, но на сегодня существует очень много недорогих программных РРО от частных компаний, стоимость установки и обслуживания которых составляет около 140 гривен в месяц.
В программном РРО весь учет выполняется автоматически. Более того, программное РРО даст еще больший толчок бизнесу выходить и работать в онлайне. Сейчас для того, чтобы фискализировать онлайн операции, достаточно прописать свою кассу, и все операции автоматически фискализируются. При этом такое РРО работает 24/7 и полностью автоматизировано.
С программным РРО можно фиксировать расчетные операции даже без доступа к интернету и передавать информацию на сервер налоговой с опозданием, после того как интернет-соединение со смартфоном или ноутбуком будет возобновлено.
Законы 128 и 129 – это, в первую очередь, попытка создать цивилизованные и европейские условия ведения бизнеса в Украине, отделить действительно небольших предпринимателей от определенных мощных организованных бизнесов, которые используют схему с ФЛП для уклонения от уплаты налогов.
У недобросовестных конкурентов всегда была возможность писать жалобы на конкурентов через потребителей, таким образом, в этом ключе ничего не поменялось, и никакого нового механизма давления на предпринимателей не вводится. В то же время, норма о «кэшбэке», которая должна заработать с 1 января 2021 года, может существенно улучшить ситуацию с защитой прав потребителей в Украине.
Да, ситуация с COVID-19 действительно беспрецедентная и негативно влияет на экономическую ситуацию, многие бизнесы и индустрии. В то же время, правильного и надлежащего времени для внедрения непопулярных реформ никогда не наступит.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16012 6
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 712 4
Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнесаОколо часа назад - 107 2
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияВчера, 14:14 - 1026 2
Стало известно, сколько иностранных студентов учится в УкраинеВчера, 23:10 - 515 2
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 22980
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16012 6
Как выбрать недвижимость: ТОП-5 принципов для поиска качественного жильяВчера, 12:05 - 4503
Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учетВчера, 13:07 - 2006
Какие работники имеют преимущество при сокращении штатаВчера, 17:00 - 1840
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 139
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 502 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 942 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1502
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1363 7