Самые распространенные мифы о РРО

В последнее время появилось много спекуляций вокруг вступления в силу законов 128-IX и 129-IX, которые были приняты ВРУ и подписаны Президентом в конце прошлого года с целью детенизации сферы торговли.

Европейская бизнес ассоциация приводит самые распространенные мифы.

Законы 128 и 129 заставляют абсолютно всех продавцов, включая бабушку, которая продает овощи на базаре, использовать кассовые аппараты.

Это не является правдой, поскольку статья 9 Закона об использовании РРО четко отмечает, что кассовые аппараты или их программные аналоги не применяются при осуществлении торговли продукцией собственного производства и в случае торговли продуктовыми или промышленными товарами за наличные на рынках. Более того, эта же статья позволяет не применять РРО всем субъекты хозяйствования, которые находятся на упрощенной системе налогообложения 1 группы.

Ходят слухи, что существует некий «приближенный к властным кругам бизнесмен», который закупил миллион кассовых аппаратов, и теперь через Законы №128 и №129 хочет заставить всех предпринимателей покупать их с 200% накруткой».

Это неправда, поскольку Законы 128-IX и 129-IX вообще позволяют вместо кассового аппарата использовать любой имеющийся у продавца гаджет, такой как мобильный телефон, ноутбук или планшет. Поэтому любой желающий может скачать на свой мобильный телефон бесплатное программное обеспечение от государственной налоговой службы и использовать его как кассовый аппарат.

Существует еще некий «бизнесмен», который закупил миллион принтеров для распечатки фискальных чеков для программных РРО , и теперь хочет их продать.

Программное РРО автоматически генерирует чек в электронном виде и передает его на сервер налоговой, а также в смартфон потребителя. Поэтому печатать чек в обязательном порядке при использовании программного РРО не нужно.

Бесплатное программное РРО от налоговой не работает, а аналоги, которые предлагают коммерческие структуры, стоят дорого.

Да, возможно, бесплатное программное РРО от налоговой работает не идеально, но на сегодня существует очень много недорогих программных РРО от частных компаний, стоимость установки и обслуживания которых составляет около 140 гривен в месяц.

Программные РРО и учет товаров – это очень сложно и для их использования необходимо нанимать отдельного бухгалтера.

В программном РРО весь учет выполняется автоматически. Более того, программное РРО даст еще больший толчок бизнесу выходить и работать в онлайне. Сейчас для того, чтобы фискализировать онлайн операции, достаточно прописать свою кассу, и все операции автоматически фискализируются. При этом такое РРО работает 24/7 и полностью автоматизировано.

Программное РРО невозможно использовать в Украине, поскольку в некоторых местах есть перебои с доступом к интернету 24/7.

С программным РРО можно фиксировать расчетные операции даже без доступа к интернету и передавать информацию на сервер налоговой с опозданием, после того как интернет-соединение со смартфоном или ноутбуком будет возобновлено.

Законы 128 и 129 – это целенаправленный курс государства на то, чтобы убить в Украине малый бизнес.

Законы 128 и 129 – это, в первую очередь, попытка создать цивилизованные и европейские условия ведения бизнеса в Украине, отделить действительно небольших предпринимателей от определенных мощных организованных бизнесов, которые используют схему с ФЛП для уклонения от уплаты налогов.

Законы 128 и 129 – это законы о «неравенстве», а норма о «кэшбэке» будет использоваться недобросовестными конкурентами, чтобы уничтожать бизнесы друг друга.

У недобросовестных конкурентов всегда была возможность писать жалобы на конкурентов через потребителей, таким образом, в этом ключе ничего не поменялось, и никакого нового механизма давления на предпринимателей не вводится. В то же время, норма о «кэшбэке», которая должна заработать с 1 января 2021 года, может существенно улучшить ситуацию с защитой прав потребителей в Украине.

Фискализация сейчас не ко времени, учитывая сложную экономическую ситуацию, создавшуюся в результате COVID -19.

Да, ситуация с COVID-19 действительно беспрецедентная и негативно влияет на экономическую ситуацию, многие бизнесы и индустрии. В то же время, правильного и надлежащего времени для внедрения непопулярных реформ никогда не наступит.

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