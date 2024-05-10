Где хранятся деньги украинцев (НБУ) — Finance.ua

Где хранятся деньги украинцев (НБУ) Сегодня 16:00 — Кредит&Депозит

Где хранятся деньги украинцев (НБУ)

По сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.

В гривне — 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Первое место у ПриватБанка — 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,3 млн. — 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,3 млн.

На втором месте Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 191,1 млрд гривен. — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 191,1 млрд гривен.

Третий частный Универсал банк — 8,2 млн вкладчиков, сумма — 87,3 млрд гривен.

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Как заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут быть использованы для развития кредитования.

Напомним, в Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.

Справка Finance.ua:

Кстати, если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценивания, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. Если это длительная история, то не следует рассчитывать, что сумма значительно умножится. Но защитить сбережения от влияния инфляции на них точно удастся.

Преимуществом депозитов является то, что средства вкладчиков защищены государством. Фонд гарантирования вкладов во время действия военного положения и еще три месяца со дня его прекращения гарантирует украинцам 100% возмещение всех вкладов при банкротстве или закрытии банка. После этого гарантированная сумма по вкладам будет 600 тыс. грн для одного вкладчика в одном банке. Если сумма больше, лучше будет разбить ее на части и держать в разных банках.



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