Где хранятся деньги украинцев (НБУ) — Finance.ua

Где хранятся деньги украинцев (НБУ)
По сообщению Фонда гарантирования вкладов, на 1 апреля 2024 года в 63 банках-участниках ФГВФЛ насчитывалось 67,9 млн вкладов.
В гривне — 57,9 млн вкладов на 789 млрд гривен. В валюте было 10 млн вкладов на сумму 439 млрд гривен.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Первое место у ПриватБанка — 458,4 млрд гривен. Количество вкладчиков — 24,3 млн.
На втором месте Ощадбанк — 12,9 млн вкладчиков, сумма — 191,1 млрд гривен.
Третий частный Универсал банк — 8,2 млн вкладчиков, сумма — 87,3 млрд гривен.
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Как заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, из которых 97% составляют депозиты на срок более трех месяцев. Эти средства могут быть использованы для развития кредитования.
Напомним, в Украине в мае проценты по депозитам в гривне изменятся. Максимальная ставка снизится до 15%. Средняя доходность вкладов со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. возможна на уровне 12−12,5% годовых, для вкладов сроком от 9 мес. до 1 года — до 12% годовых.
Справка Finance.ua:
- Кстати, если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценивания, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. Если это длительная история, то не следует рассчитывать, что сумма значительно умножится. Но защитить сбережения от влияния инфляции на них точно удастся.
- Преимуществом депозитов является то, что средства вкладчиков защищены государством. Фонд гарантирования вкладов во время действия военного положения и еще три месяца со дня его прекращения гарантирует украинцам 100% возмещение всех вкладов при банкротстве или закрытии банка. После этого гарантированная сумма по вкладам будет 600 тыс. грн для одного вкладчика в одном банке. Если сумма больше, лучше будет разбить ее на части и держать в разных банках.
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