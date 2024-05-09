Привлекательные депозиты мая: где можно формировать удаленно — Finance.ua

Привлекательные депозиты мая: где можно формировать удаленно Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Привлекательные депозиты мая: где можно формировать удаленно

Украинцы все чаще выбирают гривневые вклады. Это связано с тем, что держать средства в национальной валюте довольно выгодно.

Чаще всего украинцы откладывают на гривневый депозит от 100 до 200 тысяч гривен. Доля этих вкладов составляет 40% от общего количества.

Очередное снижение Национальным банком учетной ставки до 13,5% годовых 25 апреля, а также снижение процентной ставки по трехмесячным депозитным сертификатам до 16,5% годовых стимулировало банки ускорить процесс снижения процентных ставок по депозитам для физических лиц.

В то же время некоторые банки, напротив, повысили процентные ставки по отдельным позициям своей депозитной линейки, намереваясь переманить клиентов у конкурентов.

Максимальные процентные ставки на 3 и 6 месяцев сохранились на уровне 17,5% и 16,5% соответственно, а вот максимальная процентная ставка на 12 месяцев опустилась с 17 на 16,6% годовых в результате снижения ставок банком Глобус.

Жесточайшая конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов.

Третий месяц подряд видим несколько похожих предложений от разных банков с одной и той же процентной ставкой 15,5% годовых: 1 депозит сроком на 3 месяца, 6 депозит сроком на 6 месяцев и 3 депозит сроком на 12 месяцев. Однако в апреле предложений открыть депозит с процентной ставкой 15,5% стало меньше, чем в марте: часть банков снизила ставки.

Практически все банки (исключение составляют банки Украинский капитал, Украинский банк реконструкции и развития и Асвио Банк ), следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. При этом Коминбанк дает +0,50% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке при оформлении депозита не в отделении, а через интернет-банк (это нашло отражение в таблице).

В мае к ним добавился Радабанк, который при открытии депозита через интернет-банк дает +1% годовых (в табличке ставки указаны уже с этой надбавкой).

Возможность пополнения депозита предлагают всего пять банков:

Юнекс Банк;

Банк Кредит Днепр;

Кристалбанк;

Юнекс Банк;

Окси Банк.

В то же время, только в четырех из них можно оформить такой депозит удаленно, без посещения отделения. В февральском обзоре нижнюю планку процентной ставки для депозитов на 3,6 и 12 месяцев впервые установили на уровне 15,50% годовых.

В мае мы оставили ее, тем более что это самая популярная процентная ставка. К сожалению, в майский обзор не вошел Юнекс Банк , ведь его процентные ставки ниже.

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Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявлял, что срочные депозиты в украинских банках выросли почти на треть. 97% этого прироста — это депозиты сроком более 3 месяцев. Это и ресурс, который украинские банки могут и должны использовать для того, чтобы развивать кредитование. И эта тема сейчас в особом фокусе НБУ и нашего взаимодействия и коммуникации с Минэкономики и Кабмином.

Справка Finance.ua:

По состоянию на 1 апреля 2024 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 228,4 млрд грн, что на 20,3 млрд грн больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

В какой валюте держат средства на счетах:

вклады в национальной валюте — 789,1 млрд грн;

вклады в иностранной валюте — 439,3 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 апреля 2024 года составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 140,5 млрд грн (11,4% от общей суммы вкладов).

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