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Глава Минздрава сообщил, кого коснется жесткий карантин выходного дня

Глава Минздрава сообщил, кого коснется жесткий карантин выходного дня

Минздрав будет рекомендовать ввести в Украине карантин выходного дня. В субботу и воскресенье будут открыты продуктовые магазины, автозаправочные станции, обычные и ветеринарные аптеки, а также работать транспорт. Об этом сообщил сегодня, 9 ноября, министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга.

“Мы будем предлагать соответственный жесткий карантин выходного дня. Что это значит: в выходные дни – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, останется работать транспорт, автозаправочные станции и ветаптеки. Что касается тех же ресторанов, кафе или других заведений общепита, они будут работать только на вынос”, – отметил министр.

По его словам, все остальные магазины и ТРЦ Минздрав рекомендует закрывать на субботу и воскресенье. Это решение глава профильного министерства обосновывает стремительным ростом заболеваемости на коронавирус за последнюю неделю. При этом в Кабмине учитывают экономическую ситуацию в стране.

“В связи с этим мы решили усиливать наши карантинные ограничения… У нас, кроме COVID-19, еще не очень хорошие дела в экономике. Мы понимаем, что полный локдаун будет очень трудно перенести, особенно малому и среднему бизнесу”, – добавил глава Минздрава.

По материалам УБР
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