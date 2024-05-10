Увеличение вакансий и дефицит кадров: что происходит на украинском рынке труда в 2024 году (исследование) — Finance.ua

Увеличение вакансий и дефицит кадров: что происходит на украинском рынке труда в 2024 году (исследование)
Рынок труда восстанавливается стремительными темпами, а количество вакансий уже превышает довоенные показатели.
Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского рынка труда в 2024 году, которое провели аналитики robota.ua.
Количество вакансий
Так, если в январе 2022 года в среднем в день было опубликовано 90 тысяч вакансий, то в марте 2024 года ежедневное количество вакансий превышало 106 тысяч.
Количество вакансий с дистанционной работой увеличилось на 39%, а больше всего эти изменения затронули Киев — в столице удаленных предложений о работе в марте 2024 года стало на 96% больше по сравнению с февралем 2022 года.
В других крупных городах Украины удаленных вакансий стало заметно больше — на 68% в Харькове, на 35% во Львове, на 34% в Одессе, на 16% в Днепре.
Но на общую картину изменения в структуре удаленной работы повлияли не существенно. Так, в феврале 2022 г. количество вакансий с дистанционной работой составляло 5%, а в марте 2024 года вакансий с удаленной работой стало 8%.
Зарплаты
Здесь значительно возросли как ожидания кандидатов, так и предложения работодателей.
Если в январе 2022 года разница между ожиданиями и реальностью составила 445 грн, то сегодня она достигает 3050 грн. Так, до начала полномасштабного вторжения кандидаты в среднем ожидали получать 17 022 грн, а работодатели в среднем предлагали 16 577 грн. В марте 2024 года ситуация уже совсем другая: соискатели претендуют в среднем на 22 653 грн, а работодатели в среднем предлагают 19 603 грн.
Из хороших новостей: на рынке труда наблюдаются существенные положительные тенденции повышения зарплат сотрудникам — 40,9% опрошенных работодателей повысили своим работникам вознаграждение на 5−10% в 2024 году, 25% повысили зарплаты на 11−20%, а 6,2% - более чем на 20%. Только менее трети компаний (27,9%) не производили повышение зарплат.
Дефицит кадров
У 30,5% компаний штат увеличился на 5 или более сотрудников, а у 17,2% компаний — на 1−5 сотрудников. У 19,9% компаний команда не изменилась, а у 32,4% - уменьшилась на 1−5 работников (13%) или на 5 и более работников (19,4%).
Если коротко охарактеризовать текущую ситуацию с персоналом, это дефицит квалифицированных кадров — так считают 75,1% опрошенных работодателей.
Сегодня компании вынуждены фокусироваться на том, чтобы преодолевать дефицит кадров. С этой целью проводятся различные мероприятия:
- переквалификация сотрудников и перераспределение обязанностей в коллективе (53,5%);
- программы для молодых специалистов (32,6%);
- автоматизация процессов (23,9%);
- аутсорсинг (16%);
- программы для пожилых людей (8,8%);
- наем специалистов из других стран (3,6%).
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И только 17,8% опрошенных компаний не используют ни один из указанных методов, а 8,6% компаний не испытывают дефицита кадров.
Бронирование сотрудников
У 23,9% опрошенных бизнесов уже есть забронированные сотрудники, а еще 7,3% компаний планируют начать процесс бронирования в течение 2024 года. 31,9% работодателей хотят знать окончательные положения нового Закона о мобилизации, прежде чем принимать решение, а 36,9% компаний не планируют бронирование сотрудников.
Напомним, по данным Work.ua, дефицит кадров на рынке труда обостряется: вакансий становится все больше, количество соискателей незначительно, но уменьшается, поэтому конкуренция продолжает падать. В то же время уже третий месяц подряд средний размер заработной платы не меняется.
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Некоторые сезонные тенденции остаются прежними. Например, работодатели активно готовятся к туристическому сезону, а соискатели готовы откликаться на заманчивые предложения летних подработок.
В апреле средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 грн. Так что уже третий месяц подряд этот показатель остается на одном уровне. Высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн.
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