Кого работодатели ищут в апреле: подборка неординарных вакансий в Украине — Finance.ua

Кого работодатели ищут в апреле: подборка неординарных вакансий в Украине Сегодня 17:00 — Личные финансы

Кого работодатели ищут в апреле: подборка неординарных вакансий в Украине

Иногда люди меняют род деятельности, направляют свое внимание на что-то новое. Неординарные вакансии предлагаются на budni.robota.ua

Поэтому перед вами интересные и неординарные вакансии для тех кандидатов, которых увлекает что-то новое и которые не боятся перемен.

Волочильщик (с умением управлять краном) в «Унипласт»

📍Кривой Рог

Ведущий в Украине производитель стальной оцинкованной сетки и проволоки ищет специалиста. Среди обязанностей: волочение проволоки на станах согласно заданию по смене; исполнение обязанностей крановщика на мостовом кране.

Предлагается, в частности: обучение для работников, у которых нет профессии, в том числе обучение профессии крановщика.

Обмотчик в KERNEL

Кропивницкий

Компания объявляет об открытии вакансии. Будущий работник будет обматывать элементы электрических машин и рихтовать лобовые части обмоток.

Украшальщица-вышивальщица свадебных платьев

Черновцы

Украинский бренд свадебных платьев премиум-сегмента приглашает на работу. Рассматривают кандидатов, умеющих украшать свадебные платья, с опытом работы от 1 года. Для работодателя важны аккуратность в работе, индивидуальный и творческий подход.

Дверной (с обучением)

Запорожье

Международная горно-металлургическая группа компаний ищет работника на предприятие группы — «Запорожкокс». Что будет делать будущий работник: — обслуживать механизмы очистки двери на коксовых батареях с объемом камеры до 40 м 3 ; контролировать правильность установки дверного устройства лебедки, дверей и механизма отвинчивания ригельных болтов; очищать двери и армирующие рамы от смолы и графита.

Предлагается, среди прочего: медицинское страхование; трансфер на работу; общежитие для иногородних.

Специалист по планированию и сопровождению ротаций

Киев

Авиакомпания рассматривает кандидатов с высшим авиационным образованием или опытом работы в авиакомпаниях. Специалист должен знать: нормативно-правовые акты организации летной работы и обеспечения безопасности полетов; требования к системе документации, используемой для решения организационно-распорядительных задач управления; уровень владения английским — IELTS 6.0 academic.

Скрутчик кабеля

Запорожье

Один из ведущих лидеров рынка кабельно-проводниковой продукции ищет специалиста. Среди обязанностей: скрутка жил проводов и кабелей на крутильных машинах; скрутка стренг и шнуров; подбор и установка сменных шестерен по шагу скручивания, калибров по размерам кабеля, линейной скорости и направлению скручивания; регулировка равномерного натяжения проволоки, проверка обжима калибров.

Лифтер

Полтава

Будущий лифтер будет управлять лифтом и контролировать его техническое состояние, сопровождать, загружать и выгружать груз, содержать в чистоте кабину лифта. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Электроэрозионист

Киев

Компания, основное направление деятельности которой — проектирование и производство оборудования для складов, приглашает на работу. Рассматривают студентов последнего курса или выпускников. Возможен дальнейший профессиональный рост и переход в конструкторско-технологический отдел производства.

Пожелания к кандидатам: высшее техническое образование (материалообработка, машиностроение); умение работать с измерительными инструментами (микрометр, конечные меры длины, нутромеры); умение читать чертеж.

Сборщик бумажных изделий

Каменское

Будущий работник будет формировать картонные коробки и проклеивать этикетки на упаковку. Работодатель предупреждает, что работать придется в производственных помещениях в условиях повышенной влажности и пониженной температуры.

Полиграфолог

Киев

Требуется полиграфолог для проведения проверок с использованием полиграфа (детектора лжи). Обязанности: расследование преступлений; проверки на супружескую верность; проверки кандидатов при приеме на работу; текущие и плановые проверки работников, работа которых связана с материальными ценностями и финансами; внеплановые проверки работников при переходе на новую должность; проверки кандидатов в руководящие должности.

Мастер по производству сувенирной продукции и шевронов из ПВХ

📍Днепр

Основная задача будущего работника — обеспечение качественного изготовления шевронов из ПВХ в соответствии с требованиями клиентов. Рассматривают кандидатов без опыта работы, анонсируется обучение.

Требования: хорошее зрение, недрожащие руки — придется работать с мелкими элементами; творческий склад ума; усидчивость.

Инструктор по верховой езде, конюх

📍Ровно

Охотничье-спортивный комплекс приглашает в свою команду инструкторов (тренеров) по конному спорту.

Если у вас есть опыт работы с лошадьми; знаете основы верховой езды, правила поведения, ухода, содержания и обучения лошадей; ответственны, эмоционально уравновешены, организованы, коммуникабельны — откликайтесь на вакансию.

Справка Finance.ua:

Напомним, почти половина айтишников, ушедших в ВСУ за последние полгода, сразу получили IT-роль. Два года назад таких было всего 14%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua. IT-специалисты, которые уже присоединились к Силам обороны или планируют это сделать в ближайшее время, чаще всего имеют высокую квалификацию: около половины из них — айтишники уровня Senior+, а более трети имеют от 10 лет опыта в IT.

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