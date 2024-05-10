Как производителям дронов получить льготный грант от государства — инструкция Сегодня 15:15 — Кредит&Депозит

Как производителям дронов получить льготный грант от государства — инструкция

Украинские производители дронов могут получить льготный грант от государства.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Для получения грантов от государства по программе „Переработка“ производители беспилотных летательных аппаратов должны воспользоваться теми же стандартными для всех участников программы механизмами подачи заявок. А вот условия участия в ней для предприятий, производящих БПЛА, будут льготными», — говорится в сообщении.

Читайте также Какая область покупает больше всего дронов для фронта — исследование

Процедура подачи и рассмотрения заявок производителей беспилотных летательных аппаратов не отличается от процедуры, предусмотренной для других производителей. Однако существуют отличия в требованиях и условиях, касающихся получения гранта:

Такие производители, независимо от региона, где они расположены, смогут получить грант в размере до 80% стоимости проекта. До этого подобные льготные условия имели только предприятия, работающие в прифронтовых регионах. Производители дронов могут включать в качестве собственного взноса в стоимость проекта пополнение оборотных средств.

Инфографика: me.gov.ua

Какие производители дронов могут получить льготный грант от государства по программе «Переработка»:

Физические и юридические лица, которые проводят хозяйственную деятельность по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования и осуществляют производство БпЛА или их частей (по КВЭД 30.30).

Под какие проекты предоставляется грант:

на создание новых или увеличение мощностей имеющихся предприятий по производству воздушных и космических летательных аппаратов, сопутствующего оборудования;

на приобретение основных средств производства, не подлежащих отчуждению, доставку и ввод их в эксплуатацию.

Как подать заявку:

на портале «Дія» по установленной форме. К заявке прилагается бизнес-план проекта, на который предполагается направить грантовые средства.

Размер гранта:

до 8 млн грн (на оборудование), но не более 80% стоимости проекта.

Обязательные условия:

получатель должен использовать грант по назначению в течение года;

создать новые рабочие места. Количество мест зависит от суммы гранта. Например, не менее 25 мест (из них треть — в первые полгода, остальные — в течение года) должно быть создано получателем гранта в размере от 6,4 до 8 млн;

уплатить в течение 3 лет со дня получения гранта налогов, сборов (обязательных платежей), ЕСВ в сводный бюджет Украины в размере полученного гранта.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров выделил дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. Средства пойдут Администрации Госспецсвязи, которая занимается соответствующими закупками. За выделенные средства 300 тысяч дронов будут поставлены нашим Силам безопасности и обороны;

в Украине открыли завод немецкой компании Quantum-Systems GmbH по производству беспилотников. Ожидается, что на производстве будут собирать по 1000 дронов в год, а также будут производить запчасти;

Украина способна увеличить производство беспилотников до 2 миллионов единиц в год. Но для этого необходима дополнительная финансовая помощь от стран Запада.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.