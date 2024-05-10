Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility — Finance.ua

Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украинский бизнес для привлечения инвестиций вскоре сможет воспользоваться инструментом Ukraine Investment Framework, компаниям и муниципалитетам уже сейчас следует готовить заявки.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает пресс-служба министерства.

По ее словам, это компонент Ukraine Facility, объемом 9,3 млрд евро, который будет способствовать привлечению частного сектора к развитию украинской экономики, в частности, откроет дополнительные возможности для городов и общин. Благодаря разнообразным инструментам распределения рисков, смешанному финансированию и грантам UIF будет способствовать привлечению около 40 млрд евро в украинскую экономику в последующие годы.

«Для того чтобы использовать на максимум возможности этого инструмента, мы призываем компании, муниципалитеты уже сейчас готовить заявки. Понимаем, что не всегда и не все имеют экспертную способность делать это на необходимом уровне, поэтому Министерство экономики готово оказывать необходимую помощь. Работаем с донорами и инвесторами над привлечением финансирования на экспертные команды, которые помогают готовить инвестиционные проекты», — отметила Свириденко.

По словам вице-премьера, окончательно утвержденный План для Ukraine Facility будет «уже через несколько дней».

В плане Ukraine Facility также предусмотрены инвестиционные индикаторы для усиления состоятельности общин. На это заложено 1,05 млрд евро на следующие 4 года. Первый из них касается улучшения доступа к безопасному и качественному образованию. Следующий — укрепление сферы здравоохранения. Третье направление — развитие и восстановление социальной инфраструктуры.

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Также в рамках Плана для Ukraine Facility регионы получат средства на укрепление энергетической инфраструктуры, в частности, повышение энергоэффективности. Пятое направление — строительство и восстановление объектов транспортной инфраструктуры.

Все эти региональные проекты будут инициировать региональные власти в рамках обычной бюджетной процедуры, отметили в министерстве.

Также Свириденко напомнила, что для поддержки производителей по всей стране недавно была запущена политика «Сделано в Украине». Это инструменты поддержки от доступных кредитов и грантов до программ компенсаций, на которые в государственном бюджете заложено почти 45 миллиардов гривен. Как местные власти, так и международные партнеры могут присоединяться к софинансированию или дофинансированию этих инструментов.

УНН По материалам:

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