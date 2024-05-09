Послы стран-членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility: сколько получит Украина — Finance.ua

Послы стран-членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility: сколько получит Украина Сегодня 13:30 — Казна и Политика

Послы стран-членов ЕС поддержали План для Ukraine Facility: сколько получит Украина

В среду, 8 мая, послы стран-членов Европейского Союза поддержали План для Ukraine Facility. Теперь имплементационное решение по утверждению Плана должно быть принято на заседании Совета ЕС, которое состоится 14 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Уже сейчас Украина демонстрирует прогресс в достижении определенных в Плане реформ — мы выполнили 12 индикаторов из 36, предусмотренных в 2024 году. Выполнение пяти индикаторов первого квартала позволило получить 6 млрд евро финансовой поддержки в марте и апреле. И наша заблаговременная работа над реализацией Плана и устойчивый курс позитивных государственных изменений позволит привлечь еще 10 млрд евро поддержки в этом году», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

Сколько должна получить Украина

Согласно предварительному расчету:

в 2024 году Украина должна получить 16 млрд евро;

в 2025 году — 12,5 млрд евро;

в 2026 году — 7,25 млрд евро;

1,2 млрд евро в 2027 году;

1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.

Напомним, в феврале 2024 года Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС в объеме 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год.

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Финансирование в рамках первой составляющей программы будет осуществляться за выполнение квартальных индикаторов, определенных в Плане для Ukraine Facility. План определяет ключевые реформы и направления инвестиций, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту и привлечению финансирования для усиления потенциала роста страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Он также содержит качественную систему прозрачности, аудита и контроля, которые будут усилены в рамках предусмотренных реформ.

Напомним, ранее советник президента Украины Олег Устенко заявлял , что в этом году ожидается получение Украиной 5,4 млрд долларов от МВФ. Эта помощь будет поступать в течение 2024 года несколькими траншами.

18 марта правительство утвердило план Ukraine Facility, а уже 20 марта премьер-министр Денис Шмыгаль передал план президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен. В целом, План реформ Украины охватывает 15 сфер.

Украине в 2024 году требуется не менее 37 млрд долларов финансовой помощи.

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