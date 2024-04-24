В Минэкономики анонсировали следующий транш Украине от ЕС — Finance.ua

В Минэкономики анонсировали следующий транш Украине от ЕС
Украина может получить транш от Еврокомиссии на 1,89 млрд евро в июне 2024 года.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
«Согласно графику платежей по программе, предложенному странам-членам Европейской Комиссией, всего в 2024 году государственный бюджет должен получить 16 млрд евро финансовой поддержки от Европейского Союза», — говорится в сообщении.
В Минэкономики напомнили, что Украина получила транш в объеме 1,5 млрд евро 24 апреля. Так, Украина успешно осуществила 5 индикаторов:
- Принятие Национальной стратегии доходов на 2024−2030 гг.
- Принятие изменений в закон «О прокуратуре» и в законах об усилении самостоятельности Специальной антикоррупционной прокуратуры.
- Дополнительные меры по предотвращению и противодействию незаконным доходам и финансированию терроризма.
- Меры по поддержке внедрения индустриальных парков как инструмента привлечения инвестиций на деоккупированные территории.
- Приведение в соответствие Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество.
В рамках программы Украина получила уже 6 млрд евро в марте и апреле этого года. Когда План для Ukraine Facility будет утвержден в ЕС, мы получим следующий платеж в размере 1,89 млрд евро предварительного финансирования в июне, а также 4,11 млрд евро и 4 млрд евро в рамках программы в сентябре и ноябре", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Она добавила, что Европейская Комиссия предложила государствам-членам ЕС утвердить соответствующий график платежей в рамках Ukraine Facility. В частности, предложенный график предусматривает 1,89 млрд евро предварительного финансирования, которое будет предоставлено после окончательного утверждения Плана. В дальнейшем финансирование по программе будет осуществляться ежеквартально за выполнение индикаторов Плана для Ukraine Facility.
Так, по предварительному расчету, Украина должна получить:
- в 2024 году — 16 млрд евро;
- в 2025 году — 12,5 млрд евро;
- в 2026 году — 7,25 млрд евро;
- 1,2 млрд евро в 2027 году;
- 1,32 млрд евро в январе 2028 года за выполнение индикаторов 4 кв. 2027 года.
Справка Finance.ua:
В феврале 2024 г. Европейский парламент утвердил регламент программы Ukraine Facility. Согласно утвержденному регламенту, программа поддержки Украины от ЕС объемом 50 млрд евро будет действовать с 2024 по 2027 год и будет предусматривать три составляющие:
- Прямая поддержка государственного бюджета — 38,27 млрд евро, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов.
- Специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах — 6,97 млрд евро.
- Техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, включая полученные ранее — 4,76 млрд евро.
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