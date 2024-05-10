Бирже ПФТС аннулируют лицензии — Finance.ua

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Бирже ПФТС аннулируют лицензии

Фондовый рынок
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Бирже ПФТС аннулируют лицензии
Бирже ПФТС аннулируют лицензии
Акционеры фондовой биржи ПФТС 29 апреля проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.
Соответствующий протокол по результатам собрания биржа опубликовала 9 мая.
Причина принятия такого решения — невозможность обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость «собственных средств» в размере 22 млн грн. По данным последней доступной отчетности, «денежные средства» биржи на конец 2022 года составили 11,9 млн грн.
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Мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо президенту Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку, членам правительства и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой «посодействовать временной отсрочке на период действия военного положения» требований упомянутого положения.
Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн грн. Но, похоже, китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций и соответственно увеличении уставного капитала.
«Вследствие введения военного положения на территории Украины мы ограничены внутренними требованиями в полноценных возможностях участвовать в… допэмиссии акций», — объясняет Дуншен.
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Отметим, что вопрос о предоставлении ПФТС финансовой помощи для соответствия требованиям НКЦБФР набрал только 24,9% присутствующих на собрании акционеров голосов, и таким образом решение не было принято.
После сдачи ПФТС лицензий в Украине останутся два организатора торгов ценными бумагами, один из которых, с высокой вероятностью, вскоре тоже покинет рынок. Причина — наличие в акционерах подсанкционного лица и Министерства финансов рф.
Аннулирование лицензий двух ключевых бирж может привести к остановке предоставления отдельных услуг как инвестиционными фирмами, так и Расчетным центром. Это может повлиять на объемы торговли ОВГЗ, а также оказать негативное влияние на ликвидность ОВГЗ, что будет уменьшать их привлекательность для инвесторов.
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«Следствием этого влияния станет ограничение возможностей осуществления заимствований Министерством финансов на внутреннем долговом рынке для поддержания финансовой устойчивости и финансирования обороноспособности страны», — сообщили в Национальном банке Экономической правде.
По материалам:
Фінансовий клуб
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