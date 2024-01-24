Минэкономики подписало меморандум о сотрудничестве с Лондонской фондовой биржей — Finance.ua

Минэкономики подписало меморандум о сотрудничестве с Лондонской фондовой биржей Сегодня 16:30 — Фондовый рынок

Минэкономики подписало меморандум о сотрудничестве с Лондонской фондовой биржей

Министерство экономики Украины, Лондонская фондовая биржа и британская организация TheCityUK подписали Меморандум о взаимопонимании в вопросе поддержки развития украинского рынка финансовых и связанных профессиональных услуг через Хаб City-Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

«В сотрудничестве с правительством Великобритании, TheCityUK и London Stock Exchange plc Украина стремится создать благоприятную финансовую экосистему для доступа украинских компаний к финансированию и привлечению производительных инвестиций в Украину», — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, финансовый сектор Великобритании — один из самых развитых в мире. Украина будет перенимать лучший британский опыт для восстановления и развития.

Согласно подписанному меморандуму, сотрудничество будет направлено, в частности, на:

содействие доступу украинского бизнеса к долгосрочному финансированию;

развитие потенциала частного сектора в Украине. Направление будет включать в себя реализацию программ корпоративного партнерства, в частности программ поддержки малого и среднего бизнеса;

помощь правительству и другим органам власти в привлечении прямых иностранных инвестиций и содействии росту украинского бизнеса.

Как отметил Leadership Council Chair The CityUK Брюс Карнеги-Браун, Меморандум подчеркивает обязательства отрасли финансовых и связанных профессиональных услуг Великобритании активно поддерживать экономическое восстановление Украины.

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«Учитывая статус Соединенного Королевства как одного из ведущих финансовых центров мира, мы привлечем наш опыт в надлежащем управлении и надежной нормативно-правовой базе для поддержки восстановления Украины», — сказал Брюс Карнеги-Браун.

В свою очередь, генеральный директор Лондонской фондовой биржи Джулия Хоггетт акцентировала внимание на постоянной поддержке долгосрочной экономической трансформации Украины.

«Благодаря обмену знаниями и опытом, а также созданию экосистемы финансовых рынков мы вместе можем помочь укрепить рынки капитала Украины и развивать ее финансовый сектор», — отметила Джулия Хоггетт.

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