В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах — Finance.ua

В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах Сегодня 15:16 — Криптовалюта

В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах

Принятие законодательства о виртуальных активах позволит возобновить сделки с безналичной гривной на иностранных криптовалютных биржах.

Об этом заявила директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Украины Юлия Пархоменко.

По ее словам, украинский криптовалютный рынок на данный момент находится в состоянии стагнации из-за отсутствия регулирования.

Вступление в силу принятого в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения операций с цифровыми активами. Кроме того, сам текст нормативного акта был обновлен с учетом норм европейского регламента MiCA . Новая версия поступила в Верховную Раду 7 ноября.

Вместе с ней НКЦБФР представила налоговый законопроект, предлагающий ставку на уровне 18%, что встретило осуждение общественных деятелей.

Со своей стороны Минцифры представило проект альтернативного закона, предусматривающий постепенный рост ставки для физлиц и освобождение юрлиц от НДС за исключением операций с токенизированными активами.

«Перед нами стоит задача скорейшего принятия законодательства „О ВА“, чтобы возобновить функционирование фиатных шлюзов с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированных за пределами Украины, для полноценной работы участников рынка», — заявила Пархоменко.

Среди предложений ведомства — создание инновационной зоны для тестирования цифровых продуктов, в которой можно работать три года без предварительной регистрации.

Чиновница подчеркнула, что реализация всех пунктов их законопроекта усилит конкурентоспособность Украины на глобальном крипторынке.

Напомним, в марте 2023 года иностранные криптовалютные биржи сообщили о временном прекращении операций по банковским картам в связи с усиленной борьбой с нелегальным гемблингом.

Forklog По материалам:

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