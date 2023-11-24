В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах — Finance.ua
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В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах

Криптовалюта
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В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах
В Минцифре Украины назвали условия для возобновления операций с гривной на биткоин-биржах
Принятие законодательства о виртуальных активах позволит возобновить сделки с безналичной гривной на иностранных криптовалютных биржах.
Об этом заявила директор директората цифровой экономики Министерства цифровой трансформации Украины Юлия Пархоменко.
По ее словам, украинский криптовалютный рынок на данный момент находится в состоянии стагнации из-за отсутствия регулирования.

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Вступление в силу принятого в 2021 году закона «О виртуальных активах» отложено до принятия налогообложения операций с цифровыми активами. Кроме того, сам текст нормативного акта был обновлен с учетом норм европейского регламента MiCA. Новая версия поступила в Верховную Раду 7 ноября.
Вместе с ней НКЦБФР представила налоговый законопроект, предлагающий ставку на уровне 18%, что встретило осуждение общественных деятелей.
Со своей стороны Минцифры представило проект альтернативного закона, предусматривающий постепенный рост ставки для физлиц и освобождение юрлиц от НДС за исключением операций с токенизированными активами.

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«Перед нами стоит задача скорейшего принятия законодательства „О ВА“, чтобы возобновить функционирование фиатных шлюзов с поставщиками услуг виртуальных активов, зарегистрированных за пределами Украины, для полноценной работы участников рынка», — заявила Пархоменко.
Среди предложений ведомства — создание инновационной зоны для тестирования цифровых продуктов, в которой можно работать три года без предварительной регистрации.
Чиновница подчеркнула, что реализация всех пунктов их законопроекта усилит конкурентоспособность Украины на глобальном крипторынке.
Напомним, в марте 2023 года иностранные криптовалютные биржи сообщили о временном прекращении операций по банковским картам в связи с усиленной борьбой с нелегальным гемблингом.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
Forklog
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