Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые фонды на бирже, торгующейся в Bitcoin — Finance.ua

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые фонды на бирже, торгующейся в Bitcoin Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые фонды на бирже, торгующейся в Bitcoin

Американский регулятор ценных бумаг в среду одобрил первые котировавшиеся на американских биржах биржевые фонды (ETF), которые будут отслеживать Bitcoin.

Об этом пишет Reuters.

Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что одобрила 11 заявок, в том числе от BlackRock, Ark Investments/21Shares, Fidelity, Invesco и VanEck, несмотря на предупреждение некоторых чиновников и защитников инвесторов о том, что эти продукты несут риски.

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Ожидается, что торговля большинством продуктов начнется в четверг, заявили эмитенты, что положит начало жесткой конкуренции за долю рынка.

Созданные 10 лет назад, ETF изменили правила игры для Bitcoin, предлагая инвесторам доступ к крупнейшей криптовалюте в мире без непосредственного владения ею. Они дают значительный толчок криптоиндустрии, страдающей от скандалов.

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«Это огромный позитив для институционализации Bitcoin как класса активов», — сказал Эндрю Бонд, управляющий директор и старший финтех-аналитик Rosenblatt Securities.

На этой неделе аналитики Standard Chartered заявили, что ETF могут привлечь от $50 до $100 млрд только в этом году. Другие аналитики говорят, что через пять лет приток средств приблизится к $55 млрд.

По данным CoinGecko, по состоянию на среду рыночная капитализация Bitcoin составила более $913 млрд. По данным Института инвестиционных компаний, по состоянию на декабрь 2022 года совокупные чистые активы американских ETF составили $6,5 трлн.

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