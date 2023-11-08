Что такое «фондовый индекс», и как зарабатывать на фондовой бирже — Finance.ua

Что такое «фондовый индекс», и как зарабатывать на фондовой бирже Сегодня 11:01 — Личные финансы

Что такое «фондовый индекс», и как зарабатывать на фондовой бирже

Фондовый или биржевой индекс — показатель общих изменений цен на некоторые или все ценные бумаги, представленные на определенном рынке. Фондовый индекс составляется наподобие портфеля, в котором значимость каждой ценной бумаги соответствует весу на рынке.

Самые известные фондовые индексы

Самым известным фондовым индексом в мире является промышленный индекс Доу Джонс (DJIA), охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США.

Акции 28 из них торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, 2 — на бирже NASDAQ.

На втором месте разместился индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний NYSE и NASDAQ, покрывающих капитализацией 75% всего фондового рынка США.

Большинство фондовых бирж имеет свой фондовый индекс. К примеру, биржа NASDAQ использует одноименный индекс NASDAQ. Он включает в себя все компании, акции которых торгуются этой бирже.

Самым популярным индексом Лондонской фондовой биржи является FTSE 100 — Financial Times Stock Exchange Index. Биржевики называют его «футси». FTSE 100 рассчитывается с 3 января 1984 года.

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Токийская фондовая биржа использует сразу два индекса — TOPIX (рассчитывается как среднее арифметическое взвешенное по рыночной капитализации цен акций компаний, относящихся к первому сегменту) и NIKKEI 225, который вычисляется как простое среднее арифметическое цен акций 225 компаний первой секции Токийской биржи, которые наиболее активно торгуются.

Шанхайская фондовая биржа использует индекс SSE Composite, в расчет которого принимаются ежедневные значения цен всех торгуемых акций в котировочных листах, А и В Шанхайской фондовой биржи.

Кроме того, рассчитывается индекс SSE50, объединяющий акции 50 ведущих компаний Китая, т.н. «голубых фишек» (blue chips).

Голубые фишки — это акции самых крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями полученных доходов и выплаты дивидендов. Термин возник по аналогии с синими фишками казино, имеющими наивысшую ценность.

И, наконец, Гонконгская фондовая биржа использует индекс Hang Seng. Он рассчитывается как среднее значение крупнейших по капитализации акций 73 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65% от общей капитализации биржи.

Зачем нужны фондовые индексы?

Они позволяют оценить состояние рынка в целом и определить, на каком этапе экономического цикла он находится. Часто, анализируя поведение фондовых индексов, биржевые аналитики делают заявление об изменении рыночного тренда и советуют, что делать с акциями: продавать или, наоборот, покупать.

Как зарабатывать на фондовой бирже?

Существует несколько способов заработка на фондовой бирже.

Первый — найти биржевую контору, которая привлекает средства в доверительное управление, подписать с ними договор и внести деньги на счет. В этом случае клиент вносит только деньги — и надеется получить прибыль.

Как показывает практика, прибыль удается получить далеко не всегда, что указывается в договоре доверительного управления, где обязательно прописывается допустимый процент потерь.

Второй способ — попытаться все сделать самому.

Начать можно с покупки акций и через некоторое время продать их дороже или получать дивиденды.

Еще один инструмент, на который можно обратить внимание новичку — акции биржевых инвестиционных фондов (ETF).

Для этого необходимо найти компанию, специализирующуюся на продаже акций, заключить с ней договор, установить специальное программное обеспечение и хотя бы немного разобраться с происходящим на фондовом рынке. Иначе есть шанс купить акции накануне их обвала, и тогда потеря денег гарантирована.

Другой вариант — использование специального программного обеспечения, которым пользуются профессиональные трейдеры: это программные комплексы Meta Trader4, Meta Trader5, Libertex и т. д.

Они позволяют в режиме реального времени (с перерывом на выходные) покупать и продавать акции сотен различных компаний, включающих ведущие мировые, и зарабатывать на разнице цен.

При этом используется т.н. механизм «маржинальной торговли». Для этого необходимо загрузить и установить необходимое ПО и внести деньги на торговый счет клиента.

Но кроме того, иметь знания по фундаментальному и техническому анализу рынка, отслеживать экономические новости, следить за фондовыми индексами, в целом — посвятить себя этому. Задача не из легких, и заниматься ею «между делом» не удастся.

Детальнее о том, как работают крупнейшие фондовые биржи, читайте в статье Finance.ua по ссылке:

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