«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке — Finance.ua
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«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке

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«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке
«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке
Инвестиции — ключ к финансовой стабильности и обеспеченному будущему. Именно они открывают дверь к новым возможностям. Уже 18 ноября на конференции «Жить на Проценты» мы собираем в одном зале лучших среди профессионалов инвестиционного бизнеса, чтобы вы могли получить свежие идеи для сохранения и приумножения денег.
На этот раз в нашем фокусе — наиболее популярные среди украинцев направления инвестирования: недвижимость и фондовый рынок!
Вместе с экспертами мы разберем до молекул конкретные инструменты инвестирования и поговорим на следующие темы:
  • Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году?
  • Земля как самый лучший депозит. Как сформировать инвестиционный портфель из сельскохозяйственной землей?
  • Инвестиции в жилую недвижимость.
  • Гайд по мировым облигациям.
  • Принципы построения инвестиционного портфеля фондового рынка: обзор популярных инвестпортфелей.
  • ETF: современный инструмент для глобального инвестора.
  • Можно ли жить на дивиденды от фондового рынка?
  • Опцион — базовый инструмент хеджирования рисков.
🎤 Выступления спикеров дополнят две панельные дискуссии, где инвесторы расскажут о вкладах в недвижимость в 2023 (цены, спрос, возможности, Украина или заграница), а также подведут итоги — куда же следует инвестировать в 2024 году.
Где: Киев, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23
Когда: 18 ноября 2023 года 10:00—18:00
Формат: Online/Offline
На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и представим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. 🤑
Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

⚡️ Программа и регистрация

По материалам:
Finance.ua
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