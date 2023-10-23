«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке — Finance.ua

«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке Сегодня 10:35

«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке

Инвестиции — ключ к финансовой стабильности и обеспеченному будущему. Именно они открывают дверь к новым возможностям. Уже 18 ноября на конференции «Жить на Проценты» мы собираем в одном зале лучших среди профессионалов инвестиционного бизнеса, чтобы вы могли получить свежие идеи для сохранения и приумножения денег.

На этот раз в нашем фокусе — наиболее популярные среди украинцев направления инвестирования: недвижимость и фондовый рынок!

Вместе с экспертами мы разберем до молекул конкретные инструменты инвестирования и поговорим на следующие темы:

Экономический прогноз: как изменятся курсы валют и основные макроэкономические показатели в 2023—2024 году?

Земля как самый лучший депозит. Как сформировать инвестиционный портфель из сельскохозяйственной землей?

Инвестиции в жилую недвижимость.

Гайд по мировым облигациям.

Принципы построения инвестиционного портфеля фондового рынка: обзор популярных инвестпортфелей.

ETF: современный инструмент для глобального инвестора.

Можно ли жить на дивиденды от фондового рынка?

Опцион — базовый инструмент хеджирования рисков.

🎤 Выступления спикеров дополнят две панельные дискуссии, где инвесторы расскажут о вкладах в недвижимость в 2023 (цены, спрос, возможности, Украина или заграница), а также подведут итоги — куда же следует инвестировать в 2024 году.

Где: Киев, Pochayna Event Hall, проспект Степана Бандеры, 23

Когда: 18 ноября 2023 года 10:00—18:00

Формат: Online/Offline

На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и представим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. 🤑

Без «заумных» профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

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