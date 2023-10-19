Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы

Фондовый рынок
1
Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы
Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы
Лондон вернул себе корону крупнейшего фондового рынка Европы, обойдя Париж, который был крупнейшей европейской биржевой площадкой с ноября 2022 года.
Об этом пишет Bloomberg.
Так, рыночная капитализация компаний, чьи ценные бумаги торгуются на Парижской бирже, снизилась до 2,887 трлн долл., в то время как показатель Лондонской фондовой биржи — 2,888 трлн долл.
«Лондон лишился статуса крупнейшего фондового рынка Европы в ноябре прошлого года, продолжив падение акций, тянущееся еще со времен голосования за выход Британии из ЕС в 2016 году.
Но рынок, который в значительной степени состоит из акций сырьевых компаний, включая «голубые фишки» Shell и BP, в последнее время демонстрирует положительную динамику благодаря росту цен на нефть", — объясняет агентство.

Читайте также: Путь к финансовой независимости: как можно зарабатывать на фондовом рынке 📈

«Британия держится лучше благодаря своей отраслевой структуре», — сказала руководитель отдела рыночного анализа RBC Brewin Dolphin Джанет Муй. «Энергетический сектор — это краткосрочная игра, которая может застраховать от более чувствительного к процентным ставкам или инфляции мирового экономического роста», — добавила она.
В то же время, Парижская фондовая биржа находится под давлением экономического спада в Китае.
LVMH, L’Oreal SA, Hermes International и Kering SA вместе составляют почти пятую часть индекса CAC 40 и были движущей силой ралли в начале этого года. Их акции снизились с максимумов, достигнутых в начале года, поскольку аналитики предупреждают, что спрос на шикарные сумочки и ювелирные изделия, скорее всего, замедлится в Китае, а также в Европе", — добавляет Bloomberg.
Читайте также
При этом проблемы Лондона еще не закончились: экономика находится в упадке, а компании бегут в Нью-Йорк для листинга акций.
Аналитики прогнозируют, что Лондону будет трудно удержать статус крупнейшего фондового рынка Европы.
Если вам интересны инсайды диджитал-маркетинга, кейсы партнерского маркетинга и доклады лучших спикеров — вам сюда! Обязательно посетите конференцию ROMI о КРЯактивном маркетинге, digital, affiliate и трафике! 300+ участников, 700+ минут полезного контента, 20+ топовых спикеров. Все подрогбности и регистрация по ссылке ниже.

Узнать больше 😎

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.