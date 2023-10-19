Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы — Finance.ua

Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы Сегодня 19:47 — Фондовый рынок

Лондон вернул статус крупнейшего фондового рынка Европы

Лондон вернул себе корону крупнейшего фондового рынка Европы, обойдя Париж, который был крупнейшей европейской биржевой площадкой с ноября 2022 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Так, рыночная капитализация компаний, чьи ценные бумаги торгуются на Парижской бирже, снизилась до 2,887 трлн долл., в то время как показатель Лондонской фондовой биржи — 2,888 трлн долл.

«Лондон лишился статуса крупнейшего фондового рынка Европы в ноябре прошлого года, продолжив падение акций, тянущееся еще со времен голосования за выход Британии из ЕС в 2016 году.

Но рынок, который в значительной степени состоит из акций сырьевых компаний, включая «голубые фишки» Shell и BP, в последнее время демонстрирует положительную динамику благодаря росту цен на нефть", — объясняет агентство.

«Британия держится лучше благодаря своей отраслевой структуре», — сказала руководитель отдела рыночного анализа RBC Brewin Dolphin Джанет Муй. «Энергетический сектор — это краткосрочная игра, которая может застраховать от более чувствительного к процентным ставкам или инфляции мирового экономического роста», — добавила она.

В то же время, Парижская фондовая биржа находится под давлением экономического спада в Китае.

LVMH, L’Oreal SA, Hermes International и Kering SA вместе составляют почти пятую часть индекса CAC 40 и были движущей силой ралли в начале этого года. Их акции снизились с максимумов, достигнутых в начале года, поскольку аналитики предупреждают, что спрос на шикарные сумочки и ювелирные изделия, скорее всего, замедлится в Китае, а также в Европе", — добавляет Bloomberg.

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При этом проблемы Лондона еще не закончились: экономика находится в упадке, а компании бегут в Нью-Йорк для листинга акций.

Аналитики прогнозируют, что Лондону будет трудно удержать статус крупнейшего фондового рынка Европы.

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Економічна Правда По материалам:

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