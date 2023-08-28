Падение фондового рынка не за горами: что предсказал эксперт JPMorgan — Finance.ua

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Падение фондового рынка не за горами: что предсказал эксперт JPMorgan

Фондовый рынок
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Падение фондового рынка не за горами: что предсказал эксперт JPMorgan
Падение фондового рынка не за горами: что предсказал эксперт JPMorgan
В JPMorgan прогнозируют, что к концу года ралли фондового рынка завершится. На это будет влиять немало факторов, таких как высокое отношение цен акций, пишет Business Insider.

Ралли фондового рынка подходит к концу

По мнению главного стратега по акциям США JPMorgan Дубравко Лакоса, из-за множества факторов, оказывающих давление, к концу 2023 года падение фондового рынка неизбежно.
Самым важным фактором, влияющим на рынок, является возвышенное отношение цен акций к доходам. На сегодняшний день средний показатель P/E для компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, торгуется на уровне 20-х.
По словам Лакоса, такой уровень — это потолок. Он добавил, что сейчас ощущаются чрезмерные «бычьи» настроения инвесторов по сравнению с началом года, когда преобладали «медвежьи».

Мягкая или жесткая посадка

Как рассказал главный стратег: по всей вероятности, денежно-кредитная политика останется жесткой. Федеральная резервная система будет продолжать удерживать процентные ставки на высоком уровне до конца года. И есть сомнения, что они будут снижаться в ближайшее время.
Нынешний год стал «масштабным смягчением бюджетной политики». Все потому, что правительство выделило 1,8 триллиона долларов. Но, по прогнозам, в 2024 году федеральные расходы, вероятно, значительно сократятся, что может повлиять на экономический рост.
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«Я думаю, что никакой мягкой посадки не будет, пока вы не дойдете до жесткой посадки. Я не верю в мягкую посадку. Мне просто трудно поверить в то, что инфляция будет снижаться, ФРС снизит ставки, а рост будет просто прекрасным», — сказал он.
Дубравко Лакос добавил, что он ожидает наступления рецессии.
По материалам:
Телеканал 24
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