JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро — Finance.ua

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JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро

Криптовалюта
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JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро
JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро
Американский банковский холдинг JPMorgan расширил функцию с технологией блокчейн в своей системе, введя платежи в евро для корпоративных клиентов с помощью JPM Coin.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Банк запустил JPM Coin для переводов долларов в 2019 году, теперь приложение будет работать с транзакциями в евро. Немецкая Siemens AG уже произвела первый платеж в евро на платформе.
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С момента запуска банк использовал JPM Coin для обработки транзакций на сумму около $300 млрд. В то же время JPMorgan ежедневно обрабатывает почти $10 триллионов.
Система позволяет оптовым платежным клиентам, в частности транснациональным корпорациям, переводить доллары или евро на свои разные счета JPMorgan по всему миру или производить платежи другим клиентам банка.
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Платежи JPM Coin производятся постоянно, в отличие от традиционных транзакций, которые обычно обрабатываются только в рабочее время, и они также выполняются быстрее.

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По материалам:
Діло
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