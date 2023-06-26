JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро — Finance.ua

JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро Сегодня 14:29 — Криптовалюта

JPMorgan запускает блокчейн-платежи в евро

Американский банковский холдинг JPMorgan расширил функцию с технологией блокчейн в своей системе, введя платежи в евро для корпоративных клиентов с помощью JPM Coin.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Банк запустил JPM Coin для переводов долларов в 2019 году, теперь приложение будет работать с транзакциями в евро. Немецкая Siemens AG уже произвела первый платеж в евро на платформе.

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С момента запуска банк использовал JPM Coin для обработки транзакций на сумму около $300 млрд. В то же время JPMorgan ежедневно обрабатывает почти $10 триллионов.

Система позволяет оптовым платежным клиентам, в частности транснациональным корпорациям, переводить доллары или евро на свои разные счета JPMorgan по всему миру или производить платежи другим клиентам банка.

Платежи JPM Coin производятся постоянно, в отличие от традиционных транзакций, которые обычно обрабатываются только в рабочее время, и они также выполняются быстрее.

Діло По материалам:

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