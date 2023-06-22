Bitcoin занял половину рынка криптовалют впервые за 2 года — Finance.ua

Bitcoin занял половину рынка криптовалют впервые за 2 года
Доминирование Bitcoin на крипторынке достигло 50%. Подъем связывается с давлением SEC на альткоины и заявкой на спотовый ETF от BlackRock. В последний раз так высоко индекс поднимался два года назад.
Доминирование ВТС означает, что половину всей капитализации крипторынка занимает один цифровой актив. Согласно CoinGecko, из $1,1 триллиона на Bitcoin приходится $519 миллиардов капитализации.
Примечательно, что доминирование Bitcoin на рынке выросло более чем на 10.5% с 27 ноября 2022 года. Этот рост в значительной степени вызван несколькими факторами:
- кризис FTX и выбор криптоинвесторов ВТС как надежного способа хранения средств;
- усиление регуляторного контроля США — давление SEC на Solana, Cardano и другие альткоины;
- заявка BlackRock на создание биржевого фонда Bitcoin-ETF (exchange-traded fund).
Хотя доминирование ВТС значительно выросло за последние 8 месяцев, доминирование ETH стабильно держится на отметке 20% в течение года. В настоящее время ВТС и ЭТН контролируют 70% всего криптопространства.
По прогнозам соучредителя MicroStrategy Майкла Сейлора, в ближайшие годы доминирование ВТС достигнет 80%. Сейлор считает шаги SEC положительными для криптовалют.
«С удалением лишних активов крупные инвесторы охотно будут вкладывать средства в ВТС», — подчеркнул аналитик.
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