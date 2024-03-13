НКЦБФР работает над запуском биржевых торгов биотоплива и хочет запустить пилот торгов агропродукцией — Finance.ua

НКЦБФР работает над запуском биржевых торгов биотоплива и хочет запустить пилот торгов агропродукцией
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) два года совместно с коллегами из Госэнергоэффективности работает над тем, чтобы на украинских биржах торговалось биотопливо, сообщил член НКЦБФР Арсен Ильин.
«Это будет дополнительный вклад в энергонезависимость… Надеюсь, результат будет, но объем рынка здесь средний», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, по объемам значительно больший потенциал имеет агропродукция.
«Но откровенно скажу, что рынок этот достаточно сложный, потому что кроме самой торговли есть еще вопрос контроля поставок», — отметил Ильин.
Он объяснил, что нужно убедиться, что поставляется именно то, что было в контракте, и эта процедура гораздо сложнее, чем можно представить.
«Также есть опрос логистики, потому что самая большая проблема сейчас — не просто продать что-нибудь, а обеспечить логистику. И также понимаем, что есть еще дополнительные вопросы безопасности в войну крупных складов чего-нибудь, например зерна», — добавил член комиссии.
Член Нацкомиссии подчеркнул, что биржевая торговля с ее прозрачностью имеет преимущества.
«Так что не исключено, можно было бы предложить автоматический возврат НДС в случае торговли на бирже на экспорт. Или, например, предоставлять доступ к перевозкам „Укрзализныци“, потому что биржевая торговля позволяет спланировать загрузку», — привел он примеры возможных стимулов участников биржевой торговли агропродукцией.
По его мнению, цена на бирже для продавцов также может быть более выгодной.
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