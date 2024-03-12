Блокада польской границы: украинские компании несут сумасшедшие убытки и теряют заказы — Finance.ua

Блокада польской границы: украинские компании несут сумасшедшие убытки и теряют заказы Сегодня 15:05 — Фондовый рынок

Блокада польской границы: украинские компании несут сумасшедшие убытки и теряют заказы

Уже более четырех месяцев продолжаются забастовки на польско-украинской границе. Действия протестующих создают дополнительные вызовы для бизнеса в Украине. 67% топ-менеджеров членских компаний ЕБА сообщили, что их бизнес ощутил на себе последствия забастовок на польско-украинских пунктах пропуска.

Об этом говорится в опросе Европейской бизнес ассоциации.

Забастовки влияют на деятельность как экспортеров, так и импортеров. Среди компаний, принявших участие в опросе, 66% ведут экспортную деятельность и 91% производят импортные операции.

Кроме прямых финансовых потерь, компании сообщают о негативном влиянии забастовок на текущие и будущие контракты компаний, вреде деловой репутации, создании угрозы продовольственному обеспечению, нарушению цепочек поставок, росту цен и уменьшению конкурентоспособности, росту складских затрат и перегрузке складов, угрозе остановки производства и даже закрытия предприятий.

Общий ущерб компаний

По данным 36 участников специального опроса Ассоциации, общая совокупная сумма ущерба с начала забастовок составила минимум 24,8 млн евро. В пересчете на одну компанию — это почти 700 тыс. евро ущерба в среднем.

Стоимость логистики

Забастовки оказали существенное влияние на стоимость логистики. Так, 98% опрошенных компаний сообщают о росте цен на услуги транспортировки продукции.

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При этом 23% компаний сообщают о росте цен до 50%, 32% - росте на 50−75%, 25% - росте на 75−100%. И 16% респондентов сообщили о росте цен на более чем 100%.

Потеря заказов

57% опрошенных компаний потеряли заказ из-за блокировки границы. В среднем компании ощутили падение заказов на уровне 25%.

К тому же забастовки негативно повлияли на планы половины опрошенных компаний по расширению или развитию бизнеса.

Справка Finance.ua:

ранее ЕБА выразила обеспокоенность ситуацией на польско-украинской границе, где идет блокада со стороны поляков. По словам ассоциации, это негативно влияет на деятельность большинства членских компаний как импортеров, так и экспортеров;

экономика Польши потеряет больше средств из-за блокады границы, чем Украина, поскольку существует большой уровень сотрудничества между польскими и украинскими предпринимателями.



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