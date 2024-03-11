10 украинских компаний — лидеров по выручке в 2023 году — Finance.ua
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10 украинских компаний — лидеров по выручке в 2023 году

Фондовый рынок
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10 украинских компаний — лидеров по выручке в 2023 году
10 украинских компаний — лидеров по выручке в 2023 году
Государственная служба статистики обнародовала финансовую отчетность украинских компаний за 2023 год.
Компания YouControl собрала топ компаний по финансовым показателям в прошлом году. В тройке лидеров — «АТБ», D. Trading и «Энергоатом».
Подали отчетность всего 360,8 тысячи компаний. Среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.

10 лидеров по выручке:

  1. Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн).
  2. Энергетическая компания D. TRADING (165,7 млрд грн).
  3. Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (153,8 млрд грн).
  4. Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» (138,6 млрд грн).
  5. Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн).
  6. Публичное акционерное общество «Укрнафта» (95,2 млрд грн).
  7. Акционерное общество «Укргаздобыча» (93,9 млрд грн).
  8. Акционерное общество «Украинская железная дорога» (92,6 млрд грн).
  9. Украинская сеть супермаркетов «Сильпо-фуд» (84,7 млрд грн).
  10. Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (82,9 млрд грн).
Напомним, по данным Опендатабота, налоговая, Минэкономики и Минздрав возглавили антирейтинг качества открытых данных.
Менее половины открытых данных в Украине отвечают международным требованиям. В настоящее время индекс качества открытых данных составляет 42,37%. Для сравнения, во второй половине 2023 г. показатель Индекса составлял 37,11%.
По материалам:
Finance.ua
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