10 украинских компаний — лидеров по выручке в 2023 году
Государственная служба статистики обнародовала финансовую отчетность украинских компаний за 2023 год.
Компания YouControl собрала топ компаний по финансовым показателям в прошлом году. В тройке лидеров — «АТБ», D. Trading и «Энергоатом».
Подали отчетность всего 360,8 тысячи компаний. Среди лидеров 7 предприятий принадлежат государству.
10 лидеров по выручке:
- Украинская сеть супермаркетов «АТБ-Маркет» (181,1 млрд грн).
- Энергетическая компания D. TRADING (165,7 млрд грн).
- Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» (153,8 млрд грн).
- Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» (138,6 млрд грн).
- Газоснабжающая компания «Нафтогаз Трейдинг» (119,8 млрд грн).
- Публичное акционерное общество «Укрнафта» (95,2 млрд грн).
- Акционерное общество «Укргаздобыча» (93,9 млрд грн).
- Акционерное общество «Украинская железная дорога» (92,6 млрд грн).
- Украинская сеть супермаркетов «Сильпо-фуд» (84,7 млрд грн).
- Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» (82,9 млрд грн).
Напомним, по данным Опендатабота, налоговая, Минэкономики и Минздрав возглавили антирейтинг качества открытых данных.
Менее половины открытых данных в Украине отвечают международным требованиям. В настоящее время индекс качества открытых данных составляет 42,37%. Для сравнения, во второй половине 2023 г. показатель Индекса составлял 37,11%.
Поделиться новостью