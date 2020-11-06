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НБУ продлил срок подачи отчетов небанковскими финучреждениями

НБУ продлил срок подачи отчетов небанковскими финучреждениями

Национальный банк продлил срок подачи отчетов и внесения исправлений в ранее поданную отчетность по финмониторингу небанковскими финучреждениями до 13 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным НБУ, меры воздействия за допущенные ошибки в отчетности будут применяться до 1 апреля 2021 года (во время тестового периода).

Небанковские финучреждения в октябре впервые предоставили регулятору два основных файла отчетности по финмониторингу: информацию по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга и данные о взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга.

Для помощи при составлении и подаче такой отчетности НБУ организовал встречу с участниками рынка, в ходе которой рассматривались вопросы об: основных правилах составления, подписания и подачи отчетности; типичные ошибки в отчетах и ​​порядок их исправления.

Во избежание каких-либо трудностей, связанных с подачей отчетности по финмониторингу, НБУ будет продолжать оказывать консультационную и методологическую помощь небанковским финучреждениям по вопросам финансового мониторинга.

В ноябре-декабре запланировано шесть встреч с участниками небанковского рынка: 12 ноября – с финансовыми компаниями, которые предоставляют услуги по переводу средств; 17 ноября – со страховыми компаниями; 19 ноября – с факторинговым компаниями; 24 ноября – с кредитными союзами; 1 декабря – с финкомпаниями, которые предоставляют гарантии и занимаются торговлей валютными ценностями; 2 декабря – с ломбардами.

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По материалам Finance.UA
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