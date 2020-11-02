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Шмыгаль похвастался: В октябре государственный бюджет выполнен на 110%

Шмыгаль похвастался: В октябре государственный бюджет выполнен на 110%

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в октябре государственный бюджет выполнен на 110%.

Об этом говорится на его Фейсбук-странице.

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“Благодаря борьбе со схемами, налоговая служба перевыполнила индикатив поступлений на 42%. Всего за 10 месяцев этого года бюджет выполнен на 99% “, – сообщается в посте.

Он также отметил, что в ближайшее время Правительство сконцентрирует внимание на “полноценной европейской реформе таможни”.

Ранее Finance.ua рассказывает об основных показателях, заложенных в проекте госбюджета на следующий год.

Справка Finance:

  • По оперативным данным Государственной казначейской службы, в октябре 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 65,1 млрд грн, роспись выполнена на 114,8%, или +8,4 млрд гривен.
  • На 2021 год прогнозируется: рост ВВП на 4,6%; увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников – на уровне 12,1%; рост минимальной заработной платы на 30%: с 1 января 2021 г. она увеличится до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 г. – до 6500 гривен; рост средней зарплаты – до 13 632 гривен; рост минимальной пенсии на 9,3% – до 1934 гривен; уровень безработицы – 9,2%; ускорение инфляции до 7,3%.

Как вести семейный бюджет

По материалам Економічна Правда
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