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Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)

Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)

Народные депутаты Верховной Рады поддержали в первом чтении государственный бюджет на 2021 год – законопроект №4000. За проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год» проголосовали 275 народных депутатов.

Finance.ua рассказывает об основных показателях, заложенных в проекте госбюджета на следующий год.

На 2021 год прогнозируется:

  • рост ВВП на 4,6%;
  • увеличение реальной среднемесячной заработной платы работников – на уровне 12,1%;
  • рост минимальной заработной платы на 30%: с 1 января 2021 г. она увеличится до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 г. – до 6500 гривен;
  • рост средней зарплаты – до 13 632 гривен;
  • рост минимальной пенсии на 9,3% – до 1934 гривен;
  • уровень безработицы – 9,2%;
  • ускорение инфляции до 7,3%.
  • рост экспорта товаров и услуг на уровне 2,9%.
  • наращивание объемов иностранных инвестиций на уровне 2,5-3 млрд долларов.
  • рост доходов Госбюджета на 90,8 млрд грн по сравнению с утвержденными показателями 2020 года – до 1 триллиона 71,1 миллиарда гривен;
  • расходы Госбюджета – 1 трлн 350 млрд гривен;
  • снижение дефицита бюджета с 7,5% до 6% ВВП.

Среднегодовой прогнозный курс валюты – 29,1 гривен за доллар, а прогнозный курс на конец 2021 года – 28,8 гривен за доллар.

Отмечается, что финансирование общего фонда государственного бюджета в 2021 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 678 699,1 млн грн, в том числе внешних – 129 600 млн грн, внутренних – 549 099,1 млн гривен.

Расходы госбюджета:

  • на здравоохранение – 156,2 млрд грн, в частности 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса;
  • на образование – 173,8 млрд грн, в том числе 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом в ходе учебного процесса;
  • на культуру – 7517 млн ​​грн;
  • на дорожный фонд – 71 477,4 млн грн;
  • на безопасность и оборону – 267 129,1 млн грн.
По материалам Finance.UA
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