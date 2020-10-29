Кто наполняет бюджет Украины

В Украине бюджет с января по ноябрь 2020 года выполнили на 89,8%. Налоговая, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличила сборы на 9,3% до 536,8 млрд грн.
При этом таможня, наоборот, ухудшила показатели (удалось собрать на 28,1 млрд грн меньше, чем в аналогичном периоде 2019-го) и выполнила план всего на 79,2%.
Об этом говорится в данных Государственной казначейской службы Украины. Также выполнили план по поступлениям НБУ (собрали 42,7 млрд грн), другие же министерства и ведомства наполнили государственную казну всего на 59,2 млрд грн, тогда как по плану должны были внести 64,1 млрд (план выполнили на 92,5%).
Несмотря на падение ВВП в первой половине 2020 года, Государственная налоговая служба (ГНС) перевыполнила план по поступлениям в бюджет. За май-сентябрь удалось не только компенсировать отставание, которое образовалось за январь-апрель, но и достичь перевыполнения индикатива. Он составлял 360,9 млрд грн, а удалось собрать 387,3 млрд грн. Вот всего несколько цифр:
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