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В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнеса

В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнеса

В 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игорного бизнеса в государстве.

Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в ВРУ Давид Арахамия.

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“Когда отсюда уйдет коронавирус, построятся гостиницы, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022 год, ведь COVID продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 года мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли”, — отметил Арахамия.

Он также назвал цифру ожидаемых прибылей к нововведению.

“Прогноз у нас в районе 4 миллиардов прибыли до конца года (2022 года — ред.). Но пока мы не успеваем принять главный законопроект, который важен для игорного бизнеса. Это законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Как именно будут облагаться выигрыши, как будут работать налоги с этой отрасли и, соответственно, много игроков, которые хотели бы купить лицензии, а они стоят немалых денег, так они ждут, каковы будут правила игры. Однако в комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионных условиях и предоставить счет, куда платить”, — отметил нардеп.

Кроме этого, Арахамия отметил, что параллельно происходят позитивные изменения в развитии гостиничного бизнеса, где могут размещаться казино. По его словам, в Украину планируют “зайти” международные гостиничные сети.

По материалам УНН
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