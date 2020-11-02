В “Слуге народа” прогнозируют туристический бум из-за игорного бизнеса

В 2022 году в Украине состоится развитие туристической отрасли из-за открытия игорного бизнеса в государстве.
Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал народный депутат Украины, глава фракции “Слуга народа” в ВРУ Давид Арахамия.
Читайте также: В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе
“Когда отсюда уйдет коронавирус, построятся гостиницы, мы сделаем примерно 10 тысяч километров дорог и у нас будет бум в развитии туристической отрасли. Это я прогнозирую на 2022 год, ведь COVID продлится еще не менее 8-9 месяцев. С 2022 года мы можем рассчитывать на расцвет туристической отрасли”, — отметил Арахамия.
Он также назвал цифру ожидаемых прибылей к нововведению.
“Прогноз у нас в районе 4 миллиардов прибыли до конца года (2022 года — ред.). Но пока мы не успеваем принять главный законопроект, который важен для игорного бизнеса. Это законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Как именно будут облагаться выигрыши, как будут работать налоги с этой отрасли и, соответственно, много игроков, которые хотели бы купить лицензии, а они стоят немалых денег, так они ждут, каковы будут правила игры. Однако в комиссию обратилось несколько десятков потенциальных лицензиатов с просьбой поставить их в очередь и сообщить им о лицензионных условиях и предоставить счет, куда платить”, — отметил нардеп.
Кроме этого, Арахамия отметил, что параллельно происходят позитивные изменения в развитии гостиничного бизнеса, где могут размещаться казино. По его словам, в Украину планируют “зайти” международные гостиничные сети.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16382 7
Смарт-часы можно будет заряжать от человекаПозавчера, 23:00 - 775 5
Кабмин создаст два фонда для поддержки бизнеса3 ч. назад - 190 2
В Украине разработан стандарт успокоения дорожного движенияВчера, 14:14 - 1220 2
Стало известно, сколько иностранных студентов учится в УкраинеВчера, 23:10 - 625 2
Названы автомобили, которые украинцы чаще всего переводят на газВчера, 15:34 - 24022
В пригороде дешевле, чем в Киеве: как и сколько можно сэкономить на покупке квартирыВчера, 16:20 - 16382 7
Какие работники имеют преимущество при сокращении штатаВчера, 17:00 - 2351
Онлайн регистрация ФЛП - по какому адресу ставят на налоговый учетВчера, 13:07 - 2073
Стоимость квартир на "вторичке" Киева в октябре (инфографика)4 ч. назад - 1655
Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)Около часа назад - 96
Первым «космическим миллиардером», кто совершит полет в космос станет Ричард Брэнсон из Virgin Galactic (видео)Вчера, 13:10 - 165
Tesla выпустила собственную текилу (цена, фото)Позавчера, 10:10 - 526 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)06.11.2020, 16:10 - 966 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1522