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В Кабмине рассказали, будут ли штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице

В Кабмине рассказали, будут ли штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице

В Кабинете Министров Украины заявили, что за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

“Ранее, 6 ноября Верховная Рада приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн. При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не применяются к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице”, — говорится в обращении.

При этом глава Минюста добавил, что ранее применение штрафов от 17 000 до 34 000 грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым.

Справка Finance.ua:

  • 6 ноября Верховная Рада приняла правительственный закон о введении штрафа за пребывание в общественных зданиях и транспорте без надетых средств индивидуальной защиты.
По материалам Finance.UA
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