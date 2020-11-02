В Кабмине рассказали, будут ли штрафовать украинцев за отсутствие маски на улице

В Кабинете Министров Украины заявили, что за отсутствие маски на улице штрафовать не будут.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.
“Ранее, 6 ноября Верховная Рада приняла закон, которым устанавливаются штрафы за неношение маски в общественных местах и транспорте в размере от 170 до 255 грн. При этом применение такого штрафа будет быстрым: его будут налагать полицейский, представитель санитарно-эпидемиологической службы или органов местного самоуправления сразу же на месте. Замечу, что такие штрафы не применяются к несовершеннолетним, а также за неношение маски на улице”, — говорится в обращении.
При этом глава Минюста добавил, что ранее применение штрафов от 17 000 до 34 000 грн за нарушение любых правил карантина было несправедливым.
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