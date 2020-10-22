День финансов, 28 октября: продление режима чрезвычайной ситуации, "докарантинные" зарплаты топ-чиновникам, лимит на зарубежные посылки

Среда, 28 октября: о зарплатах чиновникам и Нацполиции, лимитах на посылки и ответственности за недостоверное декларирование:

Режим чрезвычайной ситуации продлен до конца 2020 года. Кабинет Министров продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года. Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19. Что это предусматривает – смотрите здесь.

“Карантинные” ограничения зарплат топ-чиновникам сняты. Кабинет Министров снял в период действия карантина ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора. А именно снято ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата определялась в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. При этом Кабмин выделил 2 млрд грн на доплаты сотрудникам Нацполиции.

Также в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дороги.

КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Соответствующее решение приняла Большая палата во время заседания. Напомним, в августе 2020 года в КС было направлено представление 47 народных депутатов относительно конституционности положений законов, которые составляют так называемую антикоррупционную платформу.

НБУ расширяет данные о небанковских финучреждениях. Нацбанк начинает публикацию информации о лицах, которые получили согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, а также лицах, которым было отказано в этом и которые соответственно не могут пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении учреждением.

Повышение лимита на зарубежные посылки. В ВР разрабатывают законопроект о повышении лимита на безналоговое отправление международных посылок из-за рубежа в Украину со 100 до 150 евро. По словам депутатов, уменьшение беспошлинного лимита до 100 евро привело к стремительному сокращению импортных отправлений в Украину.

Изменение порядка расчета тарифов на тепловую энергию. Кабмин внес изменения в Порядок расчета средневзвешенных тарифов на тепловую энергию, выработанную с использованием природного газа для нужд населения, учреждений и организаций, финансируемых из государственного или местного бюджета, ее транспортировки и поставки. Постановление устанавливает механизм учета двухставочных тарифов. А как менялась цена газа за последние три года – читайте здесь.