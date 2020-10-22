Правительство сняло "карантинные" ограничения зарплат руководителям госпредприятий

Кабинет Министров снял в период действия карантина ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора.
Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства.
26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного “заключительными положениями” Закона об изменениях в государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.
При этом одновременно другим постановлением правительство вернуло прежние ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.
Возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.
Также возвращены ограничения, которым месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1 250 000 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопительный сезон: два города пока не подключают к теплуВчера, 10:43 - 1124 10
Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"Вчера, 14:33 - 1341 10
МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грнВчера, 12:31 - 2582 6
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дороги4 ч. назад - 773 5
Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)Позавчера, 18:10 - 6843 2
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовВчера, 19:00 - 3268 1
Субсидии в новом отопительном сезоне: кто сможет получить помощь и как будут проверять получателейВчера, 13:02 - 3263
Налоговики озвучили размеры штрафов для риелторовВчера, 14:04 - 1694
Как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шагаВчера, 16:07 - 1587
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения5 ч. назад - 1407 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)3 ч. назад - 71
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Вчера, 11:20 - 319
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееПозавчера, 10:24 - 445
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 769
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 450 1