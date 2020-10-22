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Правительство сняло "карантинные" ограничения зарплат руководителям госпредприятий

Правительство сняло "карантинные" ограничения зарплат руководителям госпредприятий

Кабинет Министров снял в период действия карантина ограничения заработных плат руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора.

Об этом говорится сообщении пресс-службы правительства.

26 октября в соответствии с решением Конституционного Суда Украины правительство сократило срок действия ограничения, установленного “заключительными положениями” Закона об изменениях в государственный бюджет Украины от 13 апреля 2020 года. А именно сняло ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителей и членов наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы.

При этом одновременно другим постановлением правительство вернуло прежние ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

Возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которым месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1 250 000 гривен.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что на период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен.
  • Верховная Рада еще в апреле приняла решение, которым ограничила заработные платы для чиновников всех уровней, а также для членов наблюдательных советов в размере 10 минимальных заработных плат.

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По материалам Finance.UA
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